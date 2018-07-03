معارك عنيفة بين قوات الرئيس هادي و"أنصار الله" جنوب الحديدة

دارت معارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" إن "معارك تدور في وادي رمان ومنطقة النخيل جنوب غربي مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة".

وأضاف المصدر أن "طيران التحالف شن غارات على مناطق ومزارع في مديرية الدريهمي والساحل بمدينة الحديدة، وسط تحليق مستمر".

وأشار المصدر إلى "تنفيذ مسلحي أنصار الله قصفاً مدفعياً على مواقع قوات الرئيس هادي في قرية المنظر بمديرية الحوك ومنصة 22 مايو".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد الحوثيين بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.