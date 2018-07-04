تسجيل
14:59 04 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    الدوحة - قطر

    "مفاجأة كاملة"... إعلان "دول المقاطعة" الذي صدم قطر

    © REUTERS / Fadi Al-Assaad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 21

    أعربت قطر عن سعادتها من تجاوز تداعيات المقاطعة التي تستمر منذ أكثر من عام، وتصحيح التأثيرات الناتجة عنه، وعلقت على التغييرات في المملكة العربية السعودية.

    وقالت الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في تصريح لها لصحيفة "لوبوان" الفرنسية، أن "العلاقة مع السعودية أصبحت معقدة، حيث تسبب الحصار في حدوث صدمة، بعد أن كان 90% من المنتجات التي يستهلكها المواطنون في الدوحة تمر عبر السعودية".

    قطر
    © Sputnik . Abdoulkader Khadj
    قطر توجه دعوة جديدة للمجتمع الدولي بشأن "دول المقاطعة"
    وأضافت أن "المفاجأة كانت كاملة، لأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد كانت تجمعه علاقة متينة ومثمرة مع القيادة في السعودية حتى إعلان الحصار".

    وبالنسبة للتغييرات في السعودية، قالت المسؤولة القطرية، إن بعض التغييرات في السعودية إيجابية، سيما تلك التي تخص النساء، حيث تمكنت المرأة السعودية من قيادة السيارة، وهذا تطور إيجابي للمنطقة بأكملها. ومع ذلك يمكن القول أننا في الدوحة بدأنا في سلوك هذا الطريق نحو الحداثة قبل أكثر من عقدين بقليل. ولا يزال هناك طريق طويل لنقطعه ونأمل تحقيق المزيد من التقدم".

    وحول رأيها في سياسة السعودية، أوضحت الخاطر أنه "لا شك في أن السعودية لها دور مركزي في المنطقة، ونحن لا ننكر ذلك، لكن نحن يجب أن نواصل أيضا مهمتنا في تعزيز الحوار في المنطقة، ولعب دور الوسيط. يجب أن يلعب أحدنا هذا الدور في المنطقة ونحن سعداء بالمساهمة".

    وعن جهود الحلفاء في حل الأزمة الخليجية، ذكرت لولوة الخاطر، أن "هناك محاولات وساطة من قبل عدد من البلدان على غرار الكويت وفرنسا والولايات المتحدة واستخدموا في هذا الغرض كل الوسائل الممكنة لوضع حد للحصار. وقطر ممتنة لهذه الجهود المبذولة من قبل الدول الحليفة، كما أن الرئيس ترامب نفسه ووزراءه كانوا واضحين للغاية في خطابهم بأن الأزمة ستنتهي".

    انظر أيضا:

    بعد مقاضاتها للإمارات... قطر تتحرك لاتخاذ إجراءات دولية ضد السعودية
    الأردن ينفي ربط عودة العلاقات مع قطر بتحسن علاقة الدوحة مع السعودية
    بعد "قمة مكة"... رسالة قوية من السعودية إلى قطر
    السعودية تحضر مفاجأة ستذهب بها إلى قطر... القرار سبتمبر المقبل
    بعد عام من المقاطعة... هل تضرب السعودية قطر
    الكلمات الدلالية:
    حصار قطر, الحدود السعودية القطرية, العلاقات السعودية القطرية, مقاطعة قطر, الأزمة القطرية السعودية, الأزمة القطرية الخليجية, قيادة السيارة في السعودية, المرأة السعودية, وساطة الكويت, أزمة قطر, الديوان الأميري القطري, الديوان الأميري الكويتي, وزارة الخارجية القطرية, الحكومة البحرينية, الحكومة الإماراتية, الإليزيه, الحكومة المصرية, البيت الأبيض, لولوة راشد الخاطر, دونالد ترامب, السعودية, البحرين, الكويت, قطر, الإمارات, فرنسا, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة قبل نهائي 1/8 من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، قبل مباراة بلجيكا واليابان
    أعمال فنية غير متوقعة تربط بين الفن وكرة القدم
    خلافات بين أولاد الحارة
    خلافات بين أولاد الحارة
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 29 يونيو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك