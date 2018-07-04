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19:05 04 يوليو/ تموز 2018
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    ليبيا

    مجلس النواب الليبي يتهم قطر بالتدخل في الشأن الليبي ودعم عصابات إرهابية

    © AFP 2018 / Abdullah Doma
    العالم العربي
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    استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي بطبرق شرقي البلاد، "تدخل دولة قطر في الشأن الليبي"، متهمة الدوحة بدعم العصابات الإرهابية.

    بنغازي — سبوتنيك. وقالت للجنة، في بيان اليوم الأربعاء: "لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي تستنكر التدخل السافر من قبل دولة قطر في الشأن الليبي، ودعمها اللامحدود لعصابات الإرهاب والتطرف".

    وأضافت اللحنة في بيانها إن "تبرير قطر للهجوم على الحقول والموانئ النفطية والعبث بمقدرات الشعب الليبي هي محاولة سياسية رخيصة لإلصاق صفة المليشيات على القوات المسلحة العربية الليبية".

    ليبيا. مدينة طرابلس
    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
    نائب ليبي: الهجمات على الموانئ الليبية مخطط لها من مخابرات دول أجنبية
    وأكد البيان "تحرك هذه الدولة المشبوه لإعادة الهجوم على الهلال النفطي".

    وحذرت لجنة الدفاع "الدول الداعمة للإرهاب ومليشياتها، ودعمهم المستمر لهذه العصابات من أجل العبث بمقدرات الشعب الليبي، من أنهم سيكونون هدفا للقوات المسلحة الليبية أينما وجدوا على التراب الليبي".

    واتهم أعضاء في مجلس النواب الليبي، في أكثر من مناسبة الدوحة وأنقرة بدعم المليشيات الإرهابية والمسلحين في البلاد.

    وتعاني ليبيا منذ اندلاع ثورة 17 فبراير/شباطر 2011، من أعمال العنف التي تحولت إلى صراع مسلح على الحكم، وقسمت البلاد بين سلطتين، الأولى شرقي البلاد، والأخرى غربها، بينما استولت مجموعات متشددة وإرهابية بينها "داعش" (المحظور في روسيا) على مناطق درنة، وبنغازي، وسرت وغيرها وسط البلاد.

    وبعد جولات حوار عدة، جرى توقيع اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين في المدينة المغربية التي استضافت الحوار برعاية أممية، أعقبه الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج، التي بدأت مهامها في العاصمة طرابلس، بعد حصولها على الدعم الدولي، على الرغم من عدم حصولها على موافقة البرلمان الليبي في الشرق.

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    الكلمات الدلالية:
    جماعات إرهابية, مجلس النواب الليبي, قطر, ليبيا
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