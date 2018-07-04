المسماري: قطر وتركيا تحولان ليبيا إلى ساحة تدريب للإرهابيين

بنغازي — سبوتنيك. وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، اليوم، الأربعاء، 4 يوليو/تموز، أن قطر وتركيا خالفتا قرارات مجلس الأمن، وجعلتا ليبيا ساحة لمعسكرات تدريب التنظيمات الإرهابية.
وعلى صعيد آخر، أكد المسماري أن القوات الجوية والمشاة تقوم بعملية نوعية لمنع التهريب في الجنوب، مشيرا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أصدرت أوامر بقطع كل طرق التهريب في الجنوب، محذرة من أن أي سيارة لا تمتثل للأوامر، وأي سيارة يتم استهدافها وضبطها، سيتم مصادرتها.
ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، وقتله، في العام 2011، خلال الصراع المسلح، ما تزال ليبيا تمر بأزمة كبيرة، تسود فيها، الآن، سلطة مزدوجة، ففي شرق البلاد بمدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة، طرابلس، تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، التي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا.
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