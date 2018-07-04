المسماري: قطر وتركيا تحولان ليبيا إلى ساحة تدريب للإرهابيين

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أن قطر وتركيا خالفتا قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، مشيرا إلى قيام الجيش الليبي بعملية جديدة في منطقة الكفرة الحدودية، جنوب شرقي البلاد.

بنغازي — سبوتنيك. وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، اليوم، الأربعاء، 4 يوليو/تموز، أن قطر وتركيا خالفتا قرارات مجلس الأمن، وجعلتا ليبيا ساحة لمعسكرات تدريب التنظيمات الإرهابية.

© REUTERS / Esam Al-Fetori المسماري يكشف تخلى المؤسسات الليبية عن الجيش

واستنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي بطبرق شرقي البلاد، تدخل دولة قطر في الشأن الليبي ، مشيرة إلى أن دعمها للعصابات الإرهابية، وتبريرها الهجوم على الحقول والموانئ النفطية، محاولة سياسية رخيصة.

وعلى صعيد آخر، أكد المسماري أن القوات الجوية والمشاة تقوم بعملية نوعية لمنع التهريب في الجنوب، مشيرا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أصدرت أوامر بقطع كل طرق التهريب في الجنوب، محذرة من أن أي سيارة لا تمتثل للأوامر، وأي سيارة يتم استهدافها وضبطها، سيتم مصادرتها.

ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، وقتله، في العام 2011، خلال الصراع المسلح، ما تزال ليبيا تمر بأزمة كبيرة، تسود فيها، الآن، سلطة مزدوجة، ففي شرق البلاد بمدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة، طرابلس، تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، التي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا.