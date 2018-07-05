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22:25 05 يوليو/ تموز 2018
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    الكواري في موسكو للاستفادة من تجربة مونديال روسيا 2018

    الكواري: سننقل تجربة مونديال روسيا 2018 الى مونديال قطر 2022

    © Sputnik . JOHNNY ELIAS
    العالم العربي
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    استضافت الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، فعالية ترفيهية ثقافية تندرج ضمن إطار التبادل الثقافي بين روسيا وقطر.

    وحضر عن الجانب القطري عدد من الحضور ومنهم حسن الذوادي المسؤول عن ملف تنظيم قطر لكأس العالم 2022، بالإضافة للسفير القطري في روسيا فهد محمد العطية وعدد من الشخصيات الرسمية الروسية تقدمهم وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ووزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي. بالإضافة لعدد من الممثلين الروس و الفنانين.

    ملعب قازان
    © Sputnik . Maxim Bogodvid
    قبل مونديال 2022... قطر تدرس "التجربة الروسية" في التنظيم
    وفي لقاء لـ"سبوتنيك" مع محمد سعدون الكواري سفير اللجنة العليا للمشاريع و التراث القطري و مقدم ومذيع برامج في قناة BEING سبورت الرياضية، أكد الكواري على أهمية هذه الفعالية وقال:

    "جئنا اليوم بدعوة كريمة من الأخوة في هيئة المتاحف بصفتي سفير للجنة العليا للمشاريع والتراث.. نعتبر هذه الفعالية في غاية الأهمية لنتمكن من خلالها إرسال رسالة إلى العالم بأن قطر دولة صغيرة جعرافيا ولكن لديها قلب كبير وانفتاح على العالم وترغب في استضافة مونديال كأس العالم بعد 4 سنوات من الآن". وتابع المسؤول القطري "ولذلك جاء اليوم أناس من مختلف الوزارات والجهات الرسمية في دولة قطر بهدف الاستفادة من تجربة روسيا الاتحادية في تنظيم فعاليات كأس العالم".

    وأكد الكواري أن روسيا نجحت نجاحا مذهلا في استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم، وفاجأت الجميع كما يعتبر هذا المونديال فرصة تاريخية لروسيا لتقديم نفسها للعالم وثقافتها وتاريخها العريق وبنيتها التحتية وملامح العمارة الراقية الرائعة في هذا البلد الجميل.

    وأضاف الكواري: "ما كان يقال ويحكى عن روسيا بصراحة هو مختلف ومغاير تماما لما رأيناه على أرض الواقع. كما نرى نحن في قطر أن كأس العالم هو فرصة تاريخية لتطوير شغفنا بكرة القدم وإيصال رسالة إلى كل الشعوب عبر رياضة كرة القدم لأنها حققت ما لم تحققه مجالات كثيرة في الحياة.. وندعو الجميع للمشاركة معنا في استضافة كأس العالم والقدوم لزيارة قطر خلال مونديال 2202 ".

    وفي جوابه على سؤال "سبوتنيك" حول إمكانية اللجنة القطرية المتواجدة حاليا في روسيا للاستفادة من التجربة الروسية بالرغم من استضافتها لكأس العالم للمرة الاولى في تاريخها، قال الكواري:

    "قامت قطر بإرسال عدد من البعثات وخاصة من اللجنة العليا المسؤولة عن المشاريع والإرث وهي المسؤولة عن تنظيم مونديال 2022… وإلى مختلف المنشآت الرياضية والملاعب في مختلف المدن الروسية ".

    وكشف الكواري عن "وجود مجموعة من الأشخاص منبثقين عن اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث وهم متواجدون في برنامج معين مع المنظمين الروس.. فمثلا مدير منشأة في روسيا هنا يتواجد معه مدير منشأة قطرية مخصصة لاستضافة كأس العالم سنة 2022. وذلك بهدف اكتساب الخبرة لمعرفة التفاصيل المتعلقة باحتياجات المنشآت وكيفية التحضير للمبارايات. ويقوم هؤلاء بإرسال التقارير إلى دولة قطر وبالتالي اكتساب التجربة بكافة تفاصيلها وإيحابياتها. وتطبيقها بالشكل الأمثل في قطر".

    وردا عل ىسؤال مراسل "سبوتنيك" حول ما لفت انتباه الكواري خلال هذه الزيارة، قال الكواري: "لفت نظرنا الطقس الجميل هنا والمباني الرائعة في روسيا والتنوع الثقافي فيها وطيبة وانفتاح الشعب الروسي على العالم. وبالتأكيد الملاعب الجميلة والحضور الجماهيري الممتاز.. كما ساهم صعود روسيا إلى الربع النهائي في إنجاح البطولة".

    وسألت سبوتنيك": طرح سؤال على رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا" حول إمكانية مشاركة 48 دولة في نهائيات مونديال قطر 2022، حيث قال أنفانتينو حينها أن هذا يتوقف على استعداد قطر للاستضافة هذا العدد من المنتخبات.

    وأجاب الكواري: "قطر جاهزة لاستضافة كأس العالم سواء في الصيف أو الشتاء، كما أن الملاعب والمنشآت المخصصة لمونديال قطر جاهزة لاستضافة المونديال بشكله الحالي علما أنه منذ لحظة تقديم الملف القطري قبل سنوات وحتى اليوم لم يكن هذا الأمر مطروحا بزيادة الفرق إلى 48 فريقا، ونحن نفضل أن تبقى البطولة على شكلها الحالي وأن تكون الزيادة في المونديال اللاحق في أمريكا وكندا والمكسيك".

    الكواري في موسكو للاستفادة من تنظيم مونديال روسيا
    © Sputnik . JOHNNY ELIAS
    الكواري في موسكو للاستفادة من تنظيم مونديال روسيا
      

    انظر أيضا:

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    مونديال 2022, مونديال 2018, الحكومة القطرية, روسيا
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