الأردن: عودة النازحين السوريين لجنوب سوريا أولوية قصوى

أعلن الأردن، اليوم الجمعة 6 يوليو/ تموز، أن عودة النازحين السوريين لجنوب سوريا هي أولوية قصوى للمملكة.

وكتب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على "تويتر" يقول "تأمين الأشقاء السوريين جنوبي سوريا وعودتهم إلى منازلهم وتلبية احتياجاتهم وضمان أمنهم في وطنهم في مقدم محادثاتنا مع جميع الأطراف والتي ناقشنا فيها أيضا ضمانات عملية لتحقيق ذلك".

وتابع الوزير الأردني "الحل سياسي وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم وتجنيب الأشقاء مزيدا من المعاناة مسؤولية الجميع".

تأمين الأشقاء #السوريين #جنوب_سوريا وعودتهم إلى منازلهم وتلبية احتياجاتهم وضمان أمنهم في وطنهم في مقدم محادثاتنا مع جميع الأطراف والتي ناقشنا فيها أيضا ضمانات عملية لتحقيق ذلك. الحل سياسي وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم وتجنيب الأشقاء مزيدا من المعاناة مسؤولية الجميع #الأردن #سوريا — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) July 6, 2018

​وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد دعا الأردن، الثلاثاء الماضي، لفتح حدوده أمام السوريين الذين يحاولون الفرار من الصراع المتصاعد في منطقة درعا بجنوب غرب البلاد.

وأقرت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف، بأن دول الجوار بما فيها الأردن ولبنان وتركيا استضافت عددا كبيرا من اللاجئين منذ بداية الحرب، وفقا لوكالة رويترز.

وهو ما رفضه الأردن، مشيرا إلى أن قرار إغلاق الحدود مع سوريا يأتي لحماية الأمن ولتجنب أي مخاطر.