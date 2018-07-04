الصفدي: الأردن سيعمل مع روسيا بكل جهد لمحاصرة الأزمة السورية

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن المباحثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كانت موسعة ومعمقة حول القضايا الإقليمية خاصة الوضع في جنوب سوريا، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي.

موسكو — سبوتنيك. وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي: "نتابع بقلق شديد ما يجري في سوريا وهمنا التوصل لحل سياسي"، مؤكدا أن "الأردن سيعمل مع روسيا بكل زخم وبكل جهد لمحاصرة الأزمة السورية وإيقاف التدهور في المنطقة الجنوبية".

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova لافروف والصفدي يؤكدان على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات بشأن منطقة خفض التصعيد جنوبي سوريا

وأضاف الصفدي فيما يخص اللاجئين والنازحين أنه "لا بد من العمل على تأمين احتياجات 200 ألف نازح [سوري] في جنوب الأردن وبحثنا مع الجانب الروسي فرص التعاون بهذا الأمر".

ولفت الوزير إلى أنه في إطار إيصال المساعدات الإنسانية عبر من خلال الحدود الأردنية إلى سوريا خلال الأشهر الماضية عشرات من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية".