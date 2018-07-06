"أنصار الله" يعلنون استهداف تجمعات للتحالف العربي بصاروخ باليستي

أعلن أنصار الله "الحوثييون"، اليوم الجمعة 6 يوليو / تموز، أن قوتهم الصاروخية استهدافت تجمعات للتحالف العربي والقوات الحكومية اليمنية في الساحل الغربي بصاروخ باليستي قصير المدى.

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله"، أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت، مساء اليوم، صاروخا باليستيا قصير المدى، لم تحدد نوعه، على تجمعات للتحالف وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الساحل الغربي".

© REUTERS / Naif Rahma اليمن... التحالف يستهدف صعدة وحجة بـ 32 غارة

ويأتي القصف الصاروخي لـ"أنصار الله" وسط احتدام المعارك في أحياء مدينة التحيتا جنوب الحديدة، وتقدم قوات الرئيس هادي مسنودة بالتحالف للسيطرة على مركز المديرية.

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد "الحوثيين" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.