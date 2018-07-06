عدد المدرعات التى دمرتها "أنصار الله" للتحالف

كشف مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله" عن عدد المدرعات والآليات التى تم تدميرها للتحالف.

وقال المصدر إنه تم تدمير أكثر من 144 مدرعة وآلية للتحالف في مختلف الجبهات خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الجمعة 6 يوليو/تموز، أنه تم تدمير أكثر من 83 مدرعة وآلية للتحالف في جبهة الساحل الغربي، وتفجير ٢٩ تجمعا لقوات التحالف بعبوات ناسفة ومصرع وإصابة العشرات.

🔵 وحدة الهندسة: تدمير أكثر من 144 مدرعة وآلية للغزاة والمرتزقة في مختلف الجبهات خلال شهر يونيو الماضي



🔵 وحدة الهندسة: تدمير أكثر من 83 مدرعة وآلية للغزاة والمرتزقة في جبهة #الساحل_الغربي خلال شهر يونيو المنصرم#لا_للغزو_والاحتلال #شبكة_المجد_للأخبار #اليمن — شبكة المجد للأخبار (@AlmajdNewSS) July 6, 2018

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.