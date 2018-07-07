تفاصيل اجتماع نائب المجلس الرئاسي الليبي مع وزير خارجية إيطاليا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، صباح اليوم السبت 7 يوليو/تموز، بوزير خارجية إيطاليا انزومورافيري ميلانسيزي، والوفد المرافق له بحضور سفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بيروني.

وبحسب بيان المجلس، حصلت عليه "سبوتنيك"، تم التأكيد على ما جاء في اجتماعات روما المتمثلة في دعم الحكومة الإيطالية لحرس الحدود من خلال الاتفاقيات السابقة، والبحرية الليبية لمكافحتها الهجرة غير الشرعية.

© Sputnik . mostafa el atar مجلس النواب الليبي يستنكر تصريحات وزيرة دفاع إيطاليا حول التدخل في شؤون البلاد

وأكد معيتيق للوزير والوفد المرافق له، "قدرة ليبيا على شراء كل احتياجاتها من المعدات لحماية حدودها البحرية والجنوبية من خلال دعم إيطاليا للحكومة الليبية في المحافل الدولية بشأن رفع الحظر المفروض عليها لتوفير المعدات.

وأعلن أن المراكز الموجودة في ليبيا هي للترحيل وليست للإيواء، وأن ليبيا لديها خطة متكاملة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، كما أن التعاون مع دولة إيطاليا يكون وفق اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في مدينة بنغازي 2008.

كما بحث معيتيق، خلال اللقاء، آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي وسبل تطويرها، وإعادة تفعيل العقود المبرمة في عديد المجالات بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، وزيادة التعاون في مجال النفط والغاز من خلال المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق، باعتبارها الجهة الشرعية المخولة للتعامل مع العالم فيما يخص النفط.