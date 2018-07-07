التحالف العربي:341 قتيلا من "أنصار الله" خلال 72 ساعة

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إن خسائر عناصر جماعة "أنصار الله" خلال الـ72 ساعة الماضية، بلغت 341 قتيلا في مختلف الجبهات.
أعلنت جماعة "أنصار الله" مساء اليوم السبت 7 يوليو/تموز الجاري، أنها أطلقت صاروخا باليستيا جديدا على مواقع التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بالساحل الغربي لليمن.
وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة بأن "القوة الصاروخية تقصف تجمعات الغزاة والمنافقين في الساحل الغربي بصاروخ باليستي قصير المدى"، على حد تعبيرها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)