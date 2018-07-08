وزير خارجية البحرين يلتقي نظيره الصيني في بكين للتوقيع على عدة اتفاقيات

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، أن الوزير خالد بن أحمد آل خليفة سيلتقي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وذلك على هامش فعاليات منتدى التعاون العربي - الصيني، المزمع افتتاحه، يوم الثلاثاء المقبل، في بكين؛ حيث سيتم التوقيع على عدة اتفاقات بين البلدين.

القاهرة- سبوتنيك. ويشارك الشيخ خالد بن أحمد في الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي — الصيني، التي سيفتتحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في مدينة بكين.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE الأولى منذ 9 سنوات... تفاصيل زيارة أمير الكويت للصين

ويلتقي الشيخ خالد بن أحمد، أيضاً، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي سيلقي كلمة في افتتاح أعمال المنتدى.

ويبحث المنتدى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني، ودعم "مبادرة الحزام والطريق"، التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ عام 2013، وكذلك طرق تطوير آلية المنتدى العربي — الصيني.

إضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين العربي والصيني.

يشار إلى أن مملكة البحرين استضافت الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، التي عقدت في المنامة في العام 2008.

وتم وضع الإطار العام لحوار التعاون العربي — الصيني، ليشمل التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية، وصولاً إلى شراكة استراتيجية بين الجانبين.

ويعقد منتدى التعاون العربي — الصيني على المستوى الوزاري، منذ 2004، اجتماعا كل عامين، وذلك بالتناوب بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.