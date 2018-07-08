"أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع جديدة غرب مدينة تعز

تجددت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

© AFP 2018 / SALEH AL-OBEIDI بينهم ضباط... مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بقصف أنصار الله على نجران

القاهرة — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحي أنصار الله نفذوا اليوم الأحد، هجوما واسعا بغطاء مدفعي مكثف على مواقع لقوات العمالقة التابعة لقوات هادي في الجهة الجنوبية لمفرق الوازعية الاستراتيجي غرب تعز".

ووفقا للمصدر "سيطر مقاتلو أنصار الله خلال الهجوم على عدد من المواقع جنوب المفرق الذي يربط بين مديريتي مقبنة وموزع".

وأشار إلى "سقوط قتلى وجرحى من الجانبين في المواجهات التي انتهت بتقدم مقاتلي أنصار الله".

في الأثناء، أبلغ مصدر عسكري في ألوية العمالقة، وكالة "سبوتنيك"، بأن "قوات اللواء السادس استعادت السيطرة على مواقع في وادي الحناية بالوازعية، بعد وصول كتيبتي تعزيزات من مديرية المخا".

وأضاف "تم فتح خط إمدادات قوات العمالقة في منطقة العقمة بذات المديرية، بعد يومين من تمكن مقاتلي أنصار الله من قطعه".

كان مسلحو أنصار الله سيطروا، الجمعة، على سلسلة جبلية باتجاه وادي الحناية في الوازعية إثر هجوم استهدف مواقع القوات الحكومية.