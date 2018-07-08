إطلاق سراح فلبينيتين خطفتا في العراق

قال قائد بشرطة محافظة ديالى العراقية، اليوم الأحد، إنه تم إطلاق سراح الفلبينيتين اللتين خطفتا في العراق أمس السبت.

وذكر مصدران عسكريان أن المرأتين كانتا مسافرتين على الطريق الذي يربط بين بغداد ومدينة كركوك النفطية بصحبة ثلاثة فلبينيين آخرين حين تعطلت سيارتهم. وفقا لـ"رويترز".

وخرجت المرأتان من السيارة بعد تعطلها. وقال مصدر عسكري إن رجالا مجهولين يستقلون سيارة صفراء خطفوهما.

وقالت المصادر، أمس السبت، إن هوية الخاطفين وانتماءاتهم ودوافعهم لم تُعرف بعد.

وشهدت الأسابيع الماضية زيادة في الهجمات وعمليات الخطف التي ينفذها متشددو تنظيم "داعش" بالقرب من المنطقة التي اختطفت منها الفلبينيتان.

وخطف متشددون ما لا يقل عن ثمانية من أفراد الأمن على نفس الطريق السريع الشهر الماضي ثم قتلوهم.