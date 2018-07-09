نبيل شعث: محاولات كوشنر "فشلت"

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، اليوم الاثنين 9 يوليو/تموز، فشل المحاولات الأمريكية الالتفاف على القيادة الفلسطينية لتمرير صفقة القرن المزعومة، عربيا ودوليا.

رام الله — سبوتنيك. وقال شعث في حديث لوكالة "سبوتنيك": "خطة الرئيس الأمريكي المتمثلة بصفقة القرن فشلت، ولم يجد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سوى الذهاب إلى الدول العربية التي قابلت خطته بالرفض".

وأضاف "حيث أجمعت الدول على العربية على أن الحدود الدنيا لصفقة القرن، يجب أن تستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فمحاولة كوشنر الالتفاف على القيادة الفلسطينية فشلت".

وكان شعث قد أعلن في حواره فشل "صفقة القرن"، خاصة بعد طرج المبادرة الصينية للسلام، والتي تحظى بتوافق القيادة الفلسطينية.