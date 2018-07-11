اليمن...معارك بين "قوات هادي" و"أنصار الله" شرق صنعاء

تجددت المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمديرية نهم لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء 11 يوليو / تموز أن قوات الرئيس هادي شنت هجوما واسعا على مواقع لـ"أنصار الله" في جبل القتب وأطراف قرية المدفون ومواقع مطلة على وادي محلي".

© REUTERS / HANDOUT اليمن...هجوم واسع للقوات الحكومية في تعز

وأكد المصدر تمكن " قوات هادي " من استعادة مواقع خلال الهجوم، الذي سانده طيران التحالف، مشيرا إلى أن قتلى وجرحى سقطوا في المعارك التي لاتزال مستمرة".

وأشار إلى أن "أنصار الله" شنوا هجوما على مواقع لقوات الرئيس هادي في أطراف سلسلة جبال يام الاستراتيجية، أوقع قتلى وجرحى".

وأعلنت قوات الرئيس هادي في 3 يوليو الجاري السيطرة على جبال النهود وقرية المدفون وسلسلة جبال الرباح والمواقع المجاورة لتبة صالح المطلة على وادي محلي بهجوم على مواقع تمركز "أنصار الله" في ميسرة جبهة نهم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 مارس / آذار 2015 دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد "الحوثيين" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات آلاف المدنيين اليمنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.



