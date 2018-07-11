تسجيل
12:24 11 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    خليفة حفتر

    حفتر يتخذ قرارا عاجلا بشأن تصدير النفط الليبي

    youtube\libyaalaan
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    ملف النفط والغاز لعام 2018 (3) (35)
    0 10

    أمر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، باستئناف عمليات التصدير من موانئ الهلال النفطي، وألغى قراره السابق بإغلاقها.

    ونقلت صحيفة "الوسط" الليبية، صباح اليوم الأربعاء 11 يوليو/تموز: "أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، تعليماته باستئناف التصدير من الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي".

    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    الجيش الليبي يعلن سيطرته على الموانئ النفطية
    وتابع الموقع بأن قرار حفتر: "جاء خلال كتاب وجهه آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية اللواء ناجي أحمد موسى المغربي إلى رئيس لجنة الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ورئيس لجنة الإدارة الخليج العربي للنفط، والمدير التنفيذي للشركة الليبية النرويجية للأسمدة، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الهروج للعمليات النفطية، ورئيس لجنة الإدارة بشركة رأس لانوف، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الزويتينة للنفط".

    وجاء في الخطاب: "إلغاء ما جاء في البرقية المرقمة (ح، و، ش / 1534 / 59) بتاريخ 27 يونيو/حزيران الماضي، والخاصة بإيقاف استقبال البواخر لغرض التصدير من الموانئ النفطية، وصدور التعليمات لوحدات حماية الأصول النفطية التابعة للجهاز باستئناف عمليات التصدير من الموانئ النفطية".

    وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، قال إن "القيادة العامة قررت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة"، مؤكداً سيطرة الجيش الليبي الكاملة على منطقة الهلال النفطي، حسب بوابة الوسط الليبي.

    بدورها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس، أعلنت في وقت سابق اليوم، رفع حالة "القوة القاهرة" عن موانئ تصدير النفط "راس لانوف، والسدرة، والزويتينة، والحريقة". وأكدت المؤسسة إعادة عمليات الإنتاج والتصدير إلى طبيعتها تدريجيا خلال الساعات المقبلة.


    الموضوع:
    ملف النفط والغاز لعام 2018 (3) (35)

    انظر أيضا:

    الناطق باسم قوة حماية سرت: لا يوجد أي تحشيد للهجوم على منطقة الهلال النفطي
    قوة حماية سرت الليبية تنفي التحشيد العسكري للهجوم على الهلال النفطي
    ليبيا... السراج يبحث مع المبعوث الأممي الوضع في منطقة الهلال النفطي
    الجيش الليبي يطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الهجوم على منطقة الهلال النفطي
    قطر تصدر بيانا حول التطورات الحاصلة في الهلال النفطي الليبي
    الكلمات الدلالية:
    الهلال النفطي الليبي, موانئ, أخبار العالم, أخبار ليبيا, أخبار العالم العربي, المشتقات النفطية, تصدير نفط, المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا, الجيش الوطني الليبي, خليفة حفتر, بنغازي, طرابلس, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة تحت الماء لامرأة غطاسة مع قناديل البحر الذهبية في بحيرة في بالاو.
    سكان هذه البحيرة الجميلة جميعهم "ذهبيون وقمريون"
    الإرهابيون في إدلب يقتلون بعضهم البعض
    الثعابين تقتل بعضها بعضا في إدلب
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكإلغاء الاشتراك