حفتر يتخذ قرارا عاجلا بشأن تصدير النفط الليبي

أمر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، باستئناف عمليات التصدير من موانئ الهلال النفطي، وألغى قراره السابق بإغلاقها.

ونقلت صحيفة "الوسط" الليبية، صباح اليوم الأربعاء 11 يوليو/تموز: "أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، تعليماته باستئناف التصدير من الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي".

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori الجيش الليبي يعلن سيطرته على الموانئ النفطية

وتابع الموقع بأن قرار حفتر: "جاء خلال كتاب وجهه آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية اللواء ناجي أحمد موسى المغربي إلى رئيس لجنة الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ورئيس لجنة الإدارة الخليج العربي للنفط، والمدير التنفيذي للشركة الليبية النرويجية للأسمدة، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الهروج للعمليات النفطية، ورئيس لجنة الإدارة بشركة رأس لانوف، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الزويتينة للنفط".

وجاء في الخطاب: "إلغاء ما جاء في البرقية المرقمة (ح، و، ش / 1534 / 59) بتاريخ 27 يونيو/حزيران الماضي، والخاصة بإيقاف استقبال البواخر لغرض التصدير من الموانئ النفطية، وصدور التعليمات لوحدات حماية الأصول النفطية التابعة للجهاز باستئناف عمليات التصدير من الموانئ النفطية".

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، قال إن "القيادة العامة قررت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة"، مؤكداً سيطرة الجيش الليبي الكاملة على منطقة الهلال النفطي، حسب بوابة الوسط الليبي.

بدورها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس، أعلنت في وقت سابق اليوم، رفع حالة "القوة القاهرة" عن موانئ تصدير النفط "راس لانوف، والسدرة، والزويتينة، والحريقة". وأكدت المؤسسة إعادة عمليات الإنتاج والتصدير إلى طبيعتها تدريجيا خلال الساعات المقبلة.



