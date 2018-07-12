البشير يصدر قرارا عسكريا يستمر حتى آخر السنة الحالية

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس 12 يوليو/تموز، قرارا عسكريا تستمر فعاليته حتى نهاية السنة الحالية 2018.

الخرطوم — سبوتنيك. وأصدر البشير قرارا بتمديد وقف إطلاق النار في كافة مناطق النزاع، حتى نهاية العام الجاري، مع المتمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول.

© AP Photo / Kayhan Ozer قيادي سوداني يوضح الهدف من بيان الاتحاد الأوروبي بشأن البشير

ويعد تمديد البشير لقرار وقف إطلاق النار، هو الرابع حتى الآن خلال العامين الماضيين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية اليوم (الخميس)، قرارا جمهوريا بتمديد وقف إطلاق النار بكافة مسارح العمليات حتى 31 ديسمبر 2018".

وتابع البيان "جاء قرار التمديد استمرارا لنهج الدولة في إعلاء قيم السلام على الحرب، وإنفاذا لمخرجات الحوار الوطني وتمكينا، لحملة السلاح من اللحاق بركب السلام ومسيرة الوفاق الوطني".

ووقعت الخرطوم على وثيقة خارطة طريق، كانت اقترحتها الوساطة الأفريقية، في مارس/آذار 2016، تمهيدا لعملية السلام ووقف إطلاق النار، لكن الحركات المسلحة في دارفور، والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، رفضتا التوقيع، ما أدى لتجدد المعارك في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ويشهد إقليم دارفور (أقصى غرب السودان)، حربا أهليا منذ عام 2003، وأيضا تشهد ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان عمليات تمرد عسكري منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.