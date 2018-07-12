منذ إطلاق سراحه من "الريتز كارلتون"… أول ظهور للوليد بن طلال مع محمد بن سلمان

ظهر الأمير السعودي الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس 12 يوليو/تموز.

ونشر بن طلال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر صورة تجمعه مع بن سلمان، وقال: "تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو ولي العهد وتناقشنا في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030، والفوائد التي ستعود على الوطن والمواطن والقطاع الخاص.

وأضاف: "سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر (شركة المملكة القابضة) من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري".

تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو #ولي_العهد وتناقشنا في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح #رؤية_2030، والفوائد التي ستعود على #الوطن و #المواطن و #القطاع_الخاص.



سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر @Kingdom_KHC من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري. pic.twitter.com/BhszLMfBcT — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) July 12, 2018

وتعتبر هذه الصورة أول صورة تكشف لقاء بن طلال وولي العهد منذ إطلاق سراحه من فندق "الريتز كارلتون".

والوليد بن طلال من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديين، وكانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة.

ويذكر أن السلطات السعودية أطلقت سراح معظم محتجزي فندق الريتز كارلتون، الذين كان من بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار.