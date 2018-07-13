قرقاش يدعو بيروت إلى تغيير موقفها من "تدخل" جهات لبنانية في شؤون اليمن

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة 13 يوليو/ تموز، الدولة اللبنانية إلى تغيير موقفها مما وصفه بـ "سياسة النأي بالنفس" بخصوص قضية النزاع في اليمن و"تدخل" بعض الأطراف اللبنانية فيها.

وأعرب قرقاش، على حسابه الشخصي على "تويتر"، عن أمله في أن يكون هناك موقف لبناني من هذه القضية.

سياسة النأي بالنفس التي نتمنى أن يلتزم بها لبنان الشقيق تقوّض مجددّا في تناول أزمة اليمن، نتمنى أن يكون للدولة وللأصوات العاقلة وقفة وموقف. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2018

​وقال الوزير الإماراتي إن "سياسة النأي بالنفس التي نتمنى أن يلتزم بها لبنان الشقيق تقوض مجددا في تناول أزمة اليمن، نتمنى أن يكون للدولة وللأصوات العاقلة وقفة وموقف".

وتوجه دول "التحالف العربي" اتهامات لـ"حزب الله" اللبناني، الممثل في المجلس النيابي في بلاده، بالتدخل في الأزمة اليمنية، من خلال إرسال بعض عناصره إلى منطقة نفوذ حركة "أنصار الله" في شمال اليمن، بغرض تدريبهم ودعمهم في المعارك الدائرة في البلاد ضد قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من "التحالف".