اليمن...نجاة مدير أمن عدن من محاولة اغتيال

نجا مدير أمن عدن اللواء شلال شائع، من محاولة اغتيال، اليوم السبت 14 يوليو/ تموز، حيث تم استهداف موكبه باستخدام عبوة ناسفة لتفجيره.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" أن عبوة ناسفة انفجرت عقب لحظات من مرور موكب مدير أمن عدن اللواء شلال شائع، بعد جولة بمديرية المنصورة أثناء توجهه إلى مقر قيادة قوات التحالف العربي في مديرية البريقة، مضيفا أن التفجير لم تسفر عنه إصابات.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH اليمن... "الحوثيون" يستعيدون 4 قرى ومواقع في الظاهر جنوب غربي صعدة

وكان اللواء شائع نجا في 17 يناير 2017 من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت بوابة منزله في مدينة التواهي بعدن، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا بينهم مدنيون.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، منذ 26 مارس/آذار 2015، يشن غارات مكثفة على مواقع أنصار الله "الحوثيين" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمالي اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في يناير / كانون الثاني 2015.

وأدى النزاع، منذ بدء عمليات التحالف وحتى الآن، إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وتقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعداد اليمنيين الذين يحتاجون لمساعدات بنحو 22.2 مليون شخص، علاوة على أن قرابة مليوني طفل يعانون من سوء التغذية.