الجيش اليمني يسيطر على قرية في محافظة حجة الحدودية مع السعودية

أعلن الجيش اليمني، عصر اليوم الأحد، سيطرته على قرية بني فاضل أولى قرى مديرية حيران بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية غربي البلاد.

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني ، بأن الجيش "سيطر على قرية بني فاضل أولى قرى مديرية حيران في محافظة حجة شمال غربي اليمن".

وفي سياق التطورات الميدانية في اليمن، استعادت جماعة "أنصار الله" سيطرتها على مناطق في محافظة صعدة اليمنية على الحدود مع السعودية، وذلك إثر معارك مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

وقال مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك"، أمس السبت 14 تموز/ يوليو، إن "مقاتلي أنصار الله سيطروا على 4 قرى باتجاه قرية المنزالة في مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، وذلك إثر هجوم على قوات الرئيس هادي أوقع قتلى وجرحى من الطرفين وأعطب 4 آليات عسكرية".