اليمن..."قوات هادي" تصد هجومين لـ"أنصار الله"

قالت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، إنها تصدت، اليوم الأحد 15 يوليو/ تموز، لمحاولتي تقدم من قبل أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر": "شنت الميلشيا هجومين على مواقع للجيش في الدفاع الجوي، وأطراف وادي الزنوج، شمال غربي تعز، وتم التصدي لهما بعد معارك عنيفة تكبد خلالها الحوثيون خسائر فادحة".

© AFP 2018 / Richter magnitude scale زلزال قوي يضرب اليمن

وأضاف: "شن طيران التحالف بالتزامن مع المعارك غارات على تعزيزات للميلشيا في شارع الخمسين، كما استهدف تجمعات أخرى في تلة الشيباني ومحيط معسكر الدفاع الجوي وشماله وغرب جبل الوعش".

وأوضح الجيش اليمني أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من آليات الميلشيا وسقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس / أذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى الآن، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.