تسجيل
19:09 16 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    احتجاجات البصرة

    خاص لـ"سبوتنيك"... حصيلة قتلى وجرحى التظاهرات في العراق

    © REUTERS / Essam al-Sudani
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تنشر "سبوتنيك" بالأرقام، حصيلة عمليات العنف التي رافقت قمع وتفريق التظاهرات التي انطلقت جنوبي العراق للمطالبة بالخدمات، إذ قتل وأصيب 219 شخصا بينهم أفراد من القوات الأمنية.

    وحسب الإحصائية التي حصلت عليها مراسلتنا في العراق، من عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، اليوم الإثنين، 16 يوليو/ تموز، قتل وأصيب عدد من المتظاهرين، وقوات الأمن إثر هجمات مسلحة وتراشق بالحجارة، والسلاح الأبيض، نفذها ما يطلق عليهم "بالمندسين" لجر التظاهرات إلى حالة عنف وإرباك في البلاد.

    حيدر العبادي
    facebook/haider.alabadi.iraq/
    تقارير: العبادي يطلق حزمة إصلاحات على خلفية التظاهرات

    وعدد البياتي أعداد القتلى والجرحى في كل محافظة شهدت تظاهرات منذ الأيام القليلة الماضية، والتي مازالت مستمرة حتى الآن لاسيما في البصرة أقصى الجنوب.

    البصرة

    فقد سجلت محافظة البصرة التي انطلقت منها شرارة الغضب الشعبي ضد الإهمال والبطالة والتهميش والإقصاء والحرمان من الخدمات على رأسها الكهرباء ومياه الشرب الصالحة، حتى الآن مقتل شخص، وإصابة أكثر من 100 شخص من بينهم 14 منتسبا في الأجهزة الأمنية.

    النجف

    في حين سجلت طوارئ مستشفيات محافظة النجف التي لها طابع قدسي في العراق، دخول 12 مصابا بجروح متفاوتة.

    إذ استقبل قسم الطوارئ في مستشفى الحكيم في النجف، 8 مصابين، في حين سجل مستشفى الصدر 3 جرحى تلقوا العلاج فيه.

    وذكر البياتي، أن شخصين قتلى خلال التظاهرات، في النجف، حسب الطب العدلي للمحافظة، منوها إلى عدم تسجيل إصابات بين القوات الأمنية.

    مظاهرات العراق
    © Sputnik . Nazek Mohamed
    متظاهرون يحرقون مقرات تابعة لـ"حزب الله" في النجف... وانقطاع الكهرباء عن المحافظة

    ذي قار

    في ذي قار المحافظة التي أنطلق منها حرف الكتابة الأول إلى العالم، جنوبي بغداد، تم تسجيل عدد إصابات بين القوات الأمنية أكثر منها بين المتظاهرين، إذ بلغت حصيلة جرحى القوات 55 جريحا.

    وأصيب 20 مدنيا بجروح، في ذي قار خلال أعمال العنف التي رافقت التظاهرات والتي أنهيت أغلبها.

    بابل

    في بابل وسط البلاد وهي المحافظة الأخرى ذات الإرث التاريخي القديم، بلغ عدد المصابين في التظاهرات، 6 جرحى مدنيين، و15 جريحا من منتسبين الأجهزة الأمنية.

    وقتل أحد العاملين في مكتب أحد الأحزاب في بابل، أثناء اقتحام المقر على غرار عمليات العنف التي نفذها ما أطلق عليهم "المندسين" لتخريبها وإحراقها.

    مظاهرات العراق
    © REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
    سقوط جرحى برصاص مسلحين في مظاهرات العراق

    المثنى

    وفي المثنى التي تعتبر أفقر مدن العراق، فقد سجلت حصيلة الموت الأعلى بين المحافظات المتظاهرة، إذ سجلت مقتل 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة وخطيرة.

    عناصر تخريب

    يقول المفوض، البياتي، إن الأحزاب المسيطرة على الحكم هي التي حركت بعض من عناصرها للقيام بهذه الأعمال التخريبية، للسيطرة على التظاهرات التي كانت عفوية وسلمية وحقيقية ولكن قاموا بتشويهها وهناك من انجر معهم.

    وطالب البياتي، الحكومة الاتحادية، بحماية المتظاهرين، منوها بتعليله "لأن التظاهر حق مكفول دستوريا"، و"أن تميز بين من يقوم بتحريف أجندات خارجية وبين من يمارس حق دستوري مكفول حسب المادة 38 من الدستور العراقي".

    وشدد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في ختام حديثه، على أجهزة الدولة الاستخبارية والأمن الوطني، بضرورة كشف من يطلق عليهم "المندسين"، أو المخربين ومن يقف ورائهم، فلا يكفي مجرد تعرفيهم بالمندسين ومن حق الشعب أن يعرف من يقف وراء هؤلاء المجاميع لمخربة التي لديها أهداف وغايات أخرى تختلف عن هدف المواطن البسيط الذي يطالب بأبسط الحقوق وهي الخدمات الأساسية.

    انظر أيضا:

    تقارير: وزير الداخلية العراقي يقيل قائد شرطة النجف
    فرض حظر التجوال في النجف
    الكشف عن حالة مطار النجف بعد أحداث الاقتحام الأخيرة
    عودة الرحلات الجوية في مطار النجف بعد انسحاب المتظاهرين
    محتجون يقتحمون مطار النجف في العراق وينتشرون في أغلب مرافقه
    الكلمات الدلالية:
    مظاهرات العراق, احتجاجات البصرة, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    لاعبو المنتخب الفرنسي الوطني بعد تتويجه وفوزه بكأس العالم
    أفضل لاعبي كأس العالم "روسيا - 2018"
    على مين بدنا نطبق فيديوهاتنا بها الدول؟!
    عما ستكون أفلام "الخوذ البيضاء" خارج سوريا
    الطريق إلى الحلم في كأس العام 2018
    الطريق إلى الحلم في كأس العام 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك