تقارير: وزير الداخلية العراقي يقيل قائد شرطة النجف

قالت تقارير صحفية عراقية، اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، إن وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، قرر إقالة قائد شرطة النجف، العميد ماجد كاظم من منصبه.

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة "الحدث" على الشريط العاجل أنه جرى تعيين اللواء علاء غريب بدلاً من العميد المقال.

وأكد موقع "السومرية نيوز" العراقي أن اللواء علاء غريب، هو من تولى إدارة ملف المحافظة الأمني حاليا عقب إقالة قائد شرطة النجف، العميد كاظم.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر في الشرطة العراقية قولهم إن قواتها أطلقت النار في الهواء لتفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام مبنى محافظة البصرة اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص في سابع يوم من الاضطرابات التي تشهدها مدن جنوب العراق بسبب تردي مستوى الخدمات.

وكانت تظاهرات عديدة قد انطلقت بوم الجمعة 13 يوليو/تموز، واقتحم مئات العراقيين المطار وأوقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد، بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

وأصيب عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان.وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، باقتحام مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان من قبل "مندسين" في التظاهرات، وإحراقهم مقرات أحزاب سياسية بارزة.