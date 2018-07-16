الإمارات تعلن عن مشروع جديد يعد الأول من نوعه في العالم

أعلنت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية في دولة الإمارات، اليوم الإثنين، عن مشروع يعد الأول من نوعه على مستوى حكومات العالم بالتعاون مع معهد بحوث النظم البيئية الدولي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن المشروع هو "مركز الاتصال الجيومكاني الذكي"، الذي أعلن عنه في ختام مشاركة وفد حكومة أبوظبي في "المؤتمر العالمي لمستخدمي إزري 2018"، الذي أقيمت فعالياته مؤخرا في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية على مدار 5 أيام.

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ويرتكز مشروع "مركز الاتصال الجيومكاني الذكي" على استخدام تقنية التعلم الآلي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، عن طريق توظيف أحدث التقنيات والآليات المتطورة في مجال نظم المعلومات الجغرافية بهدف دعم وتحديث عمليات مركز الاتصال الحكومي في إمارة أبوظبي.

وبموجب هذه الشراكة تصبح حكومة أبوظبي الأولى على مستوى العالم التي تتيح منصة شاملة تخدم البنية التحتية الجيومكانية، تكون قادرة على دمج البيانات من جميع الجهات الحكومية في جميع أنحاء أبوظبي والتعامل مع حجم كبير من البيانات بدقة، مما يسهم في تقديم الخدمات والمشاريع بكفاءة عالية.