الحوثي يؤكد استهداف مصفاة الرياض بعد استطلاع بالطائرات

وتوعد القيادي الحوثي بتنفيذ عمليات استهداف مماثلة لأهداف اقتصادية سعودية، بالقول "إن مثل هذه الاهداف لن تكون في مرمى الاستهداف في حالة جنحوهم للسلم".
وكانت جماعة أنصار الله أعلنت اليوم استهداف مصفاة أرامكو في الرياض بطائرة مسيرة بعيدة المدى أسمتها "صماد 2" تخليداً لرئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد الذي قتل بقصف جوي للتحالف في 19 نيسان/أبريل الماضي، بمدينة الحديدة غرب اليمن.
الطائرةالمسيرة وصلت ارامكوابالرياض يمثل خرقا للحرب الاكترونية والقوات الجوية والدفاع الجوي وتأكد ان العمليةاتت بعدمسح وتحديد وعوده لطائرات الاستطلاع بالمعلومات وبدون علم النظام والاستهداف مجددا— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 18, 2018
يعدنصرا بكل المقاييس
ان مثل هذه الاهداف لن تكن في مرمى الاستهداف في حالةجنحوهم للسلم
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