الحوثي يؤكد استهداف مصفاة الرياض بعد استطلاع بالطائرات

أعلن القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، أن وصول الطائرة المسيرة إلى مصفاة أرامكو في الرياض يمثل خرقاً للدفاع الجوي السعودي.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله": قصف أرامكو بداية جديدة والقادم يحمل مفاجآت

القاهرة — سبوتنيك . وغرد رئيس اللجنة الثورية العليا، الحوثي: "العملية اتت بعد مسح وتحديد وعودة لطائرات الاستطلاع بالمعلومات وبدون علم النظام، والاستهداف مجددا يعد نصرا بكل المقاييس".

وتوعد القيادي الحوثي بتنفيذ عمليات استهداف مماثلة لأهداف اقتصادية سعودية، بالقول "إن مثل هذه الاهداف لن تكون في مرمى الاستهداف في حالة جنحوهم للسلم".

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت اليوم استهداف مصفاة أرامكو في الرياض بطائرة مسيرة بعيدة المدى أسمتها "صماد 2" تخليداً لرئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد الذي قتل بقصف جوي للتحالف في 19 نيسان/أبريل الماضي، بمدينة الحديدة غرب اليمن.