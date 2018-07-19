اليمن... 8 قتلى و5 جرحى في غارة للتحالف على صعدة

أعلن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة صعدة، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة 13 شخصاً بغارة لطيران التحالف على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المصدر لوكالة "سبوتنيك": "طيران التحالف نفذ غارة على منطقة آل الصيفي في مديرية سحار، أدت إلى مقتل ثمانية وإصابة 5 آخرين، بينهم أطفال".

© REUTERS / Faisal Nasser 22 غارة للتحالف على محافظتي الحديدة وصعدة

وأشار إلى "أن الغارة أسفرت أيضاً عن تدمير منزل وحفار مياه".

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس / أذار 2015، بشن غارات مكثفة على مواقع جماعة "أنصار الله" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في يناير / كانون الثاني 2015.