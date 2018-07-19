تسجيل
23:50 19 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    مسلحو إدلب يستهدفون الحافلات التي تقل المحاصرين أثناء توجههم إلى معبر العيس جنوب حلب

    بالصور... المسلحون ينقضون اتفاق إدلب واحتجاز 850 مدنيا من أهالي كفريا والفوعة

    © Sputnik . basel shartouh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 04

    نقضت الفصائل المسلحة اتفاق إدلب وقامت باحتجاز 850 مدنيا من كفريا والفوعة إضافة لمختطفي بلدة اشتبرق.

    تحضيرات لنقل أهالي بلدات كفرية والفوعة في ريف إدلب وفك الحصار
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    خروج أكثر من 7 آلاف شخص من بلدتي كفريا والفوعة في محافظة إدلب
    قامت الفصائل المسلحة التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب باحتجاز 23 من الحافلات التي كانت تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة قبل وصولها إلى معبر العيس وتوججها نحو محافظة حلب.

    وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" عند معبر العيس:

    إن الفصائل المسلحة التابعة لهيئة تحرير الشام لا تزال تحتجز منذ نحو 8 ساعات 23 حافلة من الحافلات التي غادرت بلدتي كفريا والفوعة صبيحة اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الحافلات الـ 23 كانت تقل حوالي 850 من أهالي بلدة الفوعة.

    وأضاف مراسل سبوتنيك: إن الفصائل المسلحة عمدت بعد وصول الحافلات التي تقل 1500 مسلحا — كانت السلطات السورية تعتقلهم وأفرجت عنهم بموجب الاتفاق — عمدوا إلى مهاجمة الحافلات التي غادرت البلدتين وحطموا نوافذها واحتجزوا 23 حافلة منها واقتادوا ركابها البالغ عددهم نحو 850 إلى جامعة إيبلا على طريق معبر العيس حيث احتجزتهم كرهائن.

    مسلحو إدلب يستهدفون الحافلات التي تقل المحاصرين أثناء توجههم إلى معبر العيس جنوب حلب
    © Sputnik . basel shartouh
    مسلحو إدلب يستهدفون الحافلات التي تقل المحاصرين أثناء توجههم إلى معبر العيس جنوب حلب

    وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن الفصائل المسلحة تطالب السلطات السورية مقابل الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، بالإفراج عن المزيد من المسلحين المعتقلين بما يخالف الاتفاق المبرم حول "التبادل".

    وتابع مراسل سبوتنيك بالقول: إن الفصائل المسلحة لم تفرج حتى الآن عن أي من مختطفي بلدة اشتبرق، حيث كشف بعض أهالي المخطوفين لوكالة سبوتنيك عن أن اتصالاتهم مع القيمين على سجن حارم "مكان احتجازهم السابق" بينت أن مسلحين استلموهم من السجن قبيل ظهر اليوم الخميس واقتادوهم إلى جهة مجهولة، مؤكدين أن أي من المخطوفين لم يتم الإفراج عنه حتى الآن.

    مسلحو إدلب يستهدفون الحافلات التي تقل المحاصرين أثناء توجههم إلى معبر العيس جنوب حلب
    © Sputnik . basel shartouh
    مسلحو إدلب يستهدفون الحافلات التي تقل المحاصرين أثناء توجههم إلى معبر العيس جنوب حلب

    انظر أيضا:

    اتفاق مخيم اليرموك يدخل حيز التنفيذ وأهالي كفريا والفوعة يرفضون المغادرة
    دخول عشرات الحافلات إلى بلدتي كفريا والفوعة لإخراج الأهالي المحاصرين
    خروج أكثر من 7 آلاف شخص من بلدتي كفريا والفوعة في محافظة إدلب
    بدء دخول الحافلات إلى بلدتي كفريا والفوعة لإخراج المحاصرين فيهما
    سانا: المسلحون يغادرون جنوب دمشق مقابل إجلاء سكان كفريا والفوعة
    الكلمات الدلالية:
    خروج أهالي كفريا والفوعة, أخبار إدلب, أخبار سوريا, تحرير مخطوفين, احتجاز, هيئة تحرير الشام, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الغورغونيا الصفراء (Eunicella cavolini). بونتا ديلا كاستانا، ليباري، الجزر الأيولية، صقلية، إيطاليا. بعثة الجزر الأيولية، 2018
    خفايا العالم المائي المدهش لجزر إيولايان
    ترامب: هذه الدولة إذا غضبت هنيئا لكم بالحرب العالمية الثالثة
    ترامب: "الجبل الأسود" سيجرنا إلى حرب عالمية ثالثة
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك