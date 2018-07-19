بالصور... المسلحون ينقضون اتفاق إدلب واحتجاز 850 مدنيا من أهالي كفريا والفوعة

© Sputnik . BASEL SHARTOUH خروج أكثر من 7 آلاف شخص من بلدتي كفريا والفوعة في محافظة إدلب

قامت الفصائل المسلحة التابعة لـ" هيئة تحرير الشام " في محافظة إدلب باحتجاز 23 من الحافلات التي كانت تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة قبل وصولها إلى معبر العيس وتوججها نحو محافظة حلب.

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" عند معبر العيس:

إن الفصائل المسلحة التابعة لهيئة تحرير الشام لا تزال تحتجز منذ نحو 8 ساعات 23 حافلة من الحافلات التي غادرت بلدتي كفريا والفوعة صبيحة اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الحافلات الـ 23 كانت تقل حوالي 850 من أهالي بلدة الفوعة.

وأضاف مراسل سبوتنيك: إن الفصائل المسلحة عمدت بعد وصول الحافلات التي تقل 1500 مسلحا — كانت السلطات السورية تعتقلهم وأفرجت عنهم بموجب الاتفاق — عمدوا إلى مهاجمة الحافلات التي غادرت البلدتين وحطموا نوافذها واحتجزوا 23 حافلة منها واقتادوا ركابها البالغ عددهم نحو 850 إلى جامعة إيبلا على طريق معبر العيس حيث احتجزتهم كرهائن.

© Sputnik . basel shartouh مسلحو إدلب يستهدفون الحافلات التي تقل المحاصرين أثناء توجههم إلى معبر العيس جنوب حلب

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن الفصائل المسلحة تطالب السلطات السورية مقابل الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، بالإفراج عن المزيد من المسلحين المعتقلين بما يخالف الاتفاق المبرم حول "التبادل".

وتابع مراسل سبوتنيك بالقول: إن الفصائل المسلحة لم تفرج حتى الآن عن أي من مختطفي بلدة اشتبرق، حيث كشف بعض أهالي المخطوفين لوكالة سبوتنيك عن أن اتصالاتهم مع القيمين على سجن حارم "مكان احتجازهم السابق" بينت أن مسلحين استلموهم من السجن قبيل ظهر اليوم الخميس واقتادوهم إلى جهة مجهولة، مؤكدين أن أي من المخطوفين لم يتم الإفراج عنه حتى الآن.