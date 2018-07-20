روسيا تقدم لأمريكا اقتراحا بشأن اللاجئين السوريين

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن قرابة 7 ملايين شخص غادروا سوريا منذ اندلاع الأزمة عام 2011.

موسكو- سبوتنيك وقال ميزينتسيف، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة 20 يوليو/ تموز، إن "في الفترة من 2011، أي منذ بدء الأعمال القتالية، غادر سوريا 6 ملايين و900 ألف شخص".

© Sputnik . The Russian Defense Ministry الدفاع الروسية: موسكو تقترح تشكيل مجموعة مشتركة لتمويل إعادة إعمار سوريا

وأضاف "في الوقت الراهن يعيش أغلب اللاجئين السوريين في 45 بلدا في العالم".

ولفت المسؤول العسكري إلى أن "أكثر من مليون و700 ألف شخص قد يعودوا قريبا إلى أمكان إقامتهم الدائمة".

كما ذكر ميزينتسيف إلى أنه تم تقديم حزمة مقترحات تنص على وضع خطة مشتركة لإعادة اللاجئين الى أماكن معيشتهم السابقة، وفي المقام الأول عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن، وتشكيل مركز روسي- أمريكي — أردني مشترك على أساس مركز المراقبة بعمان، وتشكيل مجموعات مماثلة على أراضي لبنان.

كما ذكر أن "المقترحات التي تقدمت بها روسيا في الوقت الحالي تدرس من قبل الجانب الأمريكي".