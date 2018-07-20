الدفاع الروسية: موسكو تقترح تشكيل مجموعة مشتركة لتمويل إعادة إعمار سوريا

قال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن موسكو اقترحت تشكيل مجموعة مشتركة لتمويل إعادة إعمار البنية التحتية السورية.

موسكو- سبوتنيك وذكر ميزينتسيف، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة 20 يوليو/ تموز، "اقترحنا تشكيل لجنة مشتركة لتمويل إعادة بناء البنية التحتية".

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كما أشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن "الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة الرئيسين الروسي والأمريكي في هلسنكي تساهم بشكل فعال في تحقيق تقدم على هذا الصعيد، وبعد أخذها بعين الاعتبار تم إرسال مقترحات محددة للجانب الأمريكي لتنظيم العمل على إعادة اللاجئين الى أماكن معيشتهم".

وتابع "حزمة المقترحات تنص على وضع خطة مشتركة لإعادة اللاجئين الى أماكن معيشتهم السابقة، وفي المقام الأول عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن، وتشكيل مركز روسي- أمريكي — أردني مشترك على أساس مركز المراقبة بعمان، وتشكيل مجموعات مماثلة على أراضي لبنان".

كما ذكر أن "المقترحات التي تقدمت بها روسيا في الوقت الحالي تدرس من قبل الجانب الأمريكي".