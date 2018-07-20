الجيش الإسرائيلي يؤكد استهداف عدد من المواقع في غزة بالطائرات والدبابات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة 20 يوليو/ تموز، أنه استهدف عددا من الأهداف التي وصفها بالإرهابية في قطاع غزة، مستخدما الطائرات والدبابات.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له على "تويتر"، إنه "في أعقاب تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار خلال أعمال الشغب العنيفة جنوب قطاع غزة أغار جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قطاع غزة مستخدما الطائرات والدبابات".

#عاجل في أعقاب تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار خلال أعمال الشغب العنيفة جنوب قطاع #غزة أغار #جيش_الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قطاع غزة مستخدمًا الطائرات والدبابات. يتبع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2018

​وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 2 من المواطنين جراء استهداف القوات الإسرائيلية لشرق خان يونس في قطاع غزة.