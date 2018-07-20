ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 3 أشخاص جراء غارات الجيش الإسرائيلي

وأعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم الجمعة "مقتل 2 من المواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشرق خان يونس".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الجمعة 20 يوليو/ تموز، أنه استهدف عددا من الأهداف التي وصفها بالإرهابية في قطاع غزة، مستخدما الطائرات والدبابات.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له على "تويتر"، إنه "في أعقاب تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار خلال أعمال الشغب العنيفة جنوب قطاع غزة أغار جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قطاع غزة مستخدما الطائرات والدبابات".
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