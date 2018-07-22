غارت إسرائيلية تستهدف وسط سوريا بالتزامن مع عمليات الجيش السوري قرب الجولان (فيديو)

وصرح مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" أن الانفجارات نجمت عن صواريخ موجهة أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء منطقة البقاع اللبنانية.

© Sputnik . BASSEL SHARTOUH انفجار يهز مدينة محردة شمالي حماة في سوريا

وأفاد مصدر في مؤسسة معامل الدفاع لـ"سبوتنيك" أن الاستهداف طال أحد المباني الصغيرة في الموقع، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح تم نقلهم إلى مشفى مصياف الوطني، بالإضافة إلى أضرار مادية في الموقع المستهدف.

وتأتي الغارات بالتزامن مع بسط الجيش السوري سيطرته على نحو 95 بالمئة من محافظة درعا وتقدمه السريع في محافظ القنيطرة محررا عشرات البلدات والقرى، ومحاصرا الجيب الأخير لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) قرب الحدود مع الجولان، كما تتزامن مع معلومات عن استعدادات عسكرية بدأها الجيش السوري لإطلاق عملية استباقية في مناطق سيطرة المسلحين في ريف اللاذقية الشرقي وحماة الشمالي الغربي وريف إدلب الغربي، وصولا إلى جسر الشغور وأريحا، حيث من المتوقع أن يتركز العمل العسكري على فتح طريق حلب اللاذقية.

وفي شهر فبراير/شباط من عام 2013 قامت مجموعات إرهابية مسلحة بتفجير حافلة ركاب قرب معامل الدفاع في ريف محافظة حماة في وسط سوريا، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم 11 امرأة، هم من عمال معامل الدفاع الواقعة في قرية براق بريف حماة الجنوبي.

وتقوم مؤسسة معامل الدفاع بإنتاج العديد من السلع ومنها معدات ولوازم الجنود كبعض الأعتدة الفردية والأسرَّة العسكرية والحرامات واللحف والشراشف والبزات والألبسة العسكرية والخيم وغيرها، إضافة إلى بعض المنتجات المدنية مثل عددات الماء العنفية وعدادات الكهرباء بنوعين أحادي وثلاثي الطور وأجهزة إطفاء وفوهات حريق بمختلف الأنواع. ويمكن القول إن منتجات المؤسسة تغطي كامل احتياجات السوق المحلية.