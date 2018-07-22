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20:29 22 يوليو/ تموز 2018
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    معامل الدفاع في حماة السورية - استهداف إسرائيلي

    مصدر بالدفاع السورية لـ"سبوتنيك": الهجوم تم بـ 10 صواريخ

    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    العالم العربي
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    كشف مصدر في مؤسسة معامل الدفاع السورية لـ "سبوتنيك" عن أن: الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أحد مواقع المؤسسة في بلدة الزاوي بريف حماة الغربي مساء اليوم، تم عبر 10 صواريخ موجهة.

    وقال المصدر لمراسل "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت 4 صواريخ وأسقطتها في الجبال القريبة المحيطة بالموقع، فيما تمكنت الـ 6 الأخرى من الوصول إلى الهدف وتسببت بإصابة شخصين بجروح كما ألحقت أضرارا مادية به.

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    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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    وهزت منطقة مصياف مساء اليوم سلسلة انفجارات قال مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك" إنها نجمت عن صواريخ موجهة أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء منطقة البقاع اللبنانية.

    وأفاد مصدر في مؤسسة معامل الدفاع أن الاستهداف طال أحد المباني الصغيرة في الموقع، وتم نقل جريحين إلى مشفى مصياف الوطني، بالإضافة إلى أضرار مادية في الموقع المستهدف.

    وتأتي الغارات بالتزامن مع بسط الجيش السوري سيطرته على نحو 95 بالمئة من محافظة درعا وتقدمه السريع في محافظ القنيطرة محررا عشرات البلدات والقرى، ومحاصرا الجيب الأخير لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) قرب الحدود مع الجولان، كما تتزامن مع معلومات عن استعدادات عسكرية بدأها الجيش السوري لإطلاق عملية استباقية في مناطق سيطرة المسلحين في ريف اللاذقية الشرقي وحماة الشمالي الغربي وريف إدلب الغربي، وصولا إلى جسر الشغور وأريحا، حيث من المتوقع أن يتركز العمل العسكري على فتح طريق حلب اللاذقية.

    وفي شهر فبراير/شباط من عام 2013 قامت مجموعات إرهابية مسلحة بتفجير حافلة ركاب قرب معامل الدفاع في ريف محافظة حماة في وسط سوريا، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم 11 امرأة، هم من عمال معامل الدفاع الواقعة في قرية براق بريف حماة الجنوبي.

    وتقوم مؤسسة معامل الدفاع بإنتاج العديد من السلع ومنها معدات ولوازم الجنود كبعض الأعتدة الفردية والأسرَّة العسكرية والحرامات واللحف والشراشف والبزات والألبسة العسكرية والخيم وغيرها، إضافة إلى بعض المنتجات المدنية مثل عددات الماء العنفية وعدادات الكهرباء بنوعين أحادي وثلاثي الطور وأجهزة إطفاء وفوهات حريق بمختلف الأنواع. ويمكن القول إن منتجات المؤسسة تغطي كامل احتياجات السوق المحلية.

     

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    الكلمات الدلالية:
    غارات إسرائيلية, ريف حماة, الحكومة السورية, سوريا
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