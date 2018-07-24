ابن زايد يكشف دور الإمارات والسعودية في "الخطوة التاريخية"

وأكد بن زايد، أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم كل جهد أو تحرك يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في أي بقعة بالعالم من منطلق إيمانها بأن تحقيق السلام والأمن هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع شعوب العالم، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد، اليوم الثلاثاء 24 يوليو/تموز، في قصر الرئاسة بأبوظبي، بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأسياس أفورقي رئيس إريتريا، وأبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
#محمد_بن_زايد: #الإمارات و #السعودية داعمان أساسيان لكل جهد أو تحرك يستهدف حل النزاعات وتحقيق السلام والأمن والاستقرار بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة وتعزيز منظومة الأمن الإقليمي والدولي#وام pic.twitter.com/3xedapPRFb— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 24, 2018
ومنح رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وسام "زايد" لرئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا تقديرا لجهودهما في إطلاق مسيرة السلام بين بلديهما، فيما قلد ولي عهد أبوظبي، الوسام لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، والرئيس الإريتري إسياس أفورقي، وذلك بعد أكثر من أسبوع على توصل إثيوبيا وإريتريا إلى حل للنزاع العسكري بينهما.
#محمد_بن_زايد: الخطوة الشجاعة والتاريخية، التي اتخذها قائدا البلدين الصديقين لإنهاء الصراع وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين تشكل نموذجاً يمكن استلهامه وتطبيقه في تسوية كثير من النزاعات والصراعات حول العالم#وام pic.twitter.com/lxjvNsSg3p— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 24, 2018
وتزامنا مع انطلاق القمة الثلاثية في أبوظبي، أكدت دولة الإمارات دعمها "كل جهد يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في أي بقعة بالعالم".
وكان الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي، عقد جلسة مباحثات أمس الاثنين، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "جرى خلال الجلسة، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية".
وتأتي زيارة الرئيسين، بعد أسبوعين من إعلان الدولتين انتهاء نزاع استمر عقدين من الزمن. وكان رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس إريتريا وقعا اتفاقا تاريخيا في أسمرة في وقت سابق من الشهر الجاري لإعلان إنهاء "حالة الحرب" بين البلدين، التي كانت واحدة من أطول الأزمات العسكرية في أفريقيا.
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