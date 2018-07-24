ابن زايد يكشف دور الإمارات والسعودية في "الخطوة التاريخية"

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات والسعودية تدعمان أي جهد لحل النزاعات وتحقيق السلام في المنطقة والعالم.

وأكد بن زايد، أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم كل جهد أو تحرك يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في أي بقعة بالعالم من منطلق إيمانها بأن تحقيق السلام والأمن هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع شعوب العالم، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد، اليوم الثلاثاء 24 يوليو/تموز، في قصر الرئاسة بأبوظبي، بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأسياس أفورقي رئيس إريتريا، وأبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

#محمد_بن_زايد: #الإمارات و #السعودية داعمان أساسيان لكل جهد أو تحرك يستهدف حل النزاعات وتحقيق السلام والأمن والاستقرار بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة وتعزيز منظومة الأمن الإقليمي والدولي#وام pic.twitter.com/3xedapPRFb — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 24, 2018

ومنح رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وسام "زايد" لرئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا تقديرا لجهودهما في إطلاق مسيرة السلام بين بلديهما، فيما قلد ولي عهد أبوظبي، الوسام لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، والرئيس الإريتري إسياس أفورقي، وذلك بعد أكثر من أسبوع على توصل إثيوبيا وإريتريا إلى حل للنزاع العسكري بينهما.

#محمد_بن_زايد: الخطوة الشجاعة والتاريخية، التي اتخذها قائدا البلدين الصديقين لإنهاء الصراع وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين تشكل نموذجاً يمكن استلهامه وتطبيقه في تسوية كثير من النزاعات والصراعات حول العالم#وام pic.twitter.com/lxjvNsSg3p — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 24, 2018

وتزامنا مع انطلاق القمة الثلاثية في أبوظبي، أكدت دولة الإمارات دعمها "كل جهد يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في أي بقعة بالعالم".