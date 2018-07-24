قتلى وجرحى من الطرفين في معارك بين "أنصار الله" و"قوات هادي"

سقط خمسة من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وأصيب سادس، بهجوم شنته الجماعة، اليوم الثلاثاء، على موقع تسيطر عليه القوات اليمنية المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة بتحالف عسكري عربي، شرقي محافظة البيضاء غربي اليمن.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تهاجم قوات إماراتية من جهة البحر غرب تعز

القاهرة — سبوتنيك . قال مصدر عسكري في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك" إن "مسلحي أنصار حاولوا اليوم التسلل إلى موقع الحمراء المطل على وادي أعشار في مديرية ناطع شرق البيضاء".

مشيرا إلى أن قوات الرئيس هادي أحبطت المحاولة، وكبدت مسلحي الحوثيين 5 قتلى، ومصاب.

في هذه الأثناء، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مسلحي الجماعة هاجموا، بدعم مدفعي، مواقع لقوات الرئيس هادي في التبة الحمراء بمديرية ناطع وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها.

وأضافت أن كمينا نفذه عدد من مسلحي "أنصار الله" بعبوة ناسفة لآلية لقوات هادي في منطقة الجريبات بذات المديرية، أسفر عن إعطابها، في حين شن طيران التحالف غارتين على المنطقة.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.