سوريا: حقنا السيادي على الجولان لا يخضع للتفاوض وأرضنا المحتلة يجب أن تعود بكاملها

أكد القائم بالأعمال نيابة لرئيس وفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض منذر منذر، أن سوريا تؤكد حقها السيادي على الجولان السوري وهذا لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن "أرضنا المحتلة وحقوقنا المغتصبة يجب أن تعود بكاملها"

© Sputnik . Iliya Pitalev مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل عقيد طيار في إسقاط إسرائيل للطائرة السورية

وطالب السفير السوري مجلس الأمن الدولي باتخاذ "الإجراءات الفورية ضد إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها وإلزامها بإنهاء احتلالها للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل." بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية " سانا ".

وأكد منذر خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تؤكد مجددا ارتباطها الوثيق بالمجموعات الإرهابية عبر استهدافها اليوم طائرة حربية سورية كانت تقصف أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي على أطراف وادي اليرموك في ريف القنيطرة.

وأضاف: "تستمر إسرائيل برفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بسبب سياسات بعض الدول الأعضاء التي تقدم الغطاء السياسي والحماية لها للاستمرار في احتلالها لأراض عربية في فلسطين وسوريا ولبنان"، مشيرا إلى أن سياسات الدول الداعمة لإسرائيل أسهمت في تحويل فلسطين المحتلة إلى سجن جماعي مفتوح وسهلت لإسرائيل تطبيق سياسات الأبارتايد العنصرية بحق الفلسطينيين."

وقال المندوب السوري: سوريا تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لاجهاض قانون ما يسمى الدولة القومية اليهودية الذي يناقض مبادئ الأمم المتحدة ويسلب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة.