اليمن... الجيش يعزز قواته في البيضاء

وصلت تعزيزات عسكرية للجيش اليمني، اليوم الأربعاء، إلى محافظة البيضاء وسط اليمن، وتضم تلك التعزيزات كتيبتي دعم للقوات.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "تعزيزات مكونة من كتيبة تابعة لمقاومة البيضاء بجبهة الحازمية، يقودها الدكتور أبو محمد عبد الله العواضي، قائد الجبهة والقيادي أبو ناصر الطيابي.

وأضاف: "الكتيبة الثانية بقيادة القيادي في المقاومة الشيخ جعبل جمعان، وصلتا إلى مديرية الملاجم، للمشاركة في العمليات العسكرية ضد المليشيا الحوثية الانقلابية في المديرية".

وأضاف: "أن كافة الكتائب مجهزة بكامل عتادها العسكري، وستشارك في العمليات العسكرية لتحرير الملاجم وبقية المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي بغارات سلاح الجو المسير على مركز للعمليات في موقع الجريبات بجبهة ناطع في محافظة البيضاء.

وأشارت إلى أن 3 أطقم خرجت محملة بالقتلى من موقع الجريبات بعد استهدافه بالغارات، التي أدت إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية والذخائر.

ولفتت إلى فرض "قوات هادي" طوق أمني على الموقع المستهدف بالقصف الجوي.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).