وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان الأزمة الليبية والعلاقات المشتركة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وحسب بيان للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا، أمس الأربعاء، من نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، حيث أكد الوزير المصري على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات خاصة على ضوء الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين.

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من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتقدير فرنسا للدور المصري الداعم لاستقرار المنطقة.

وحرص الوزير الفرنسي على إطلاع الوزير شكري على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا على ضوء أهمية الجهود المصرية الداعمة للاستقرار والتسوية السياسية في ليبيا.

وأوضح بيان وزارة الخارجية المصرية أن لودريان ثمن الجهود المصرية في هذا الصدد، خاصة سعي مصر لإنجاز التسوية السياسية، فضلا عن توحيد الجيش الليبي.

كما ناقش الوزيران الخطوات المقبلة لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أكد على دعم مصر للتسوية السياسية وجهود المبعوث الأممي غسان سلامة، ومشددا على استمرار مصر في جهودها لتحقيق التوافق بين الأشقاء في ليبيا من أجل إعادة توحيد البلاد وبناء مؤسسات الدولة.