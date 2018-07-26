أنصار الله تعلن استهداف مطار "أبو ظبي"

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس 26 يوليو/ تموز، أنها شنت عدة غارات على مطار "أبو ظبي" الدولي.

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، أن "سلاح الجو المسير شن عدة غارات على مطار أبوظبي الدولي".

​وأوضحت القناة أن "سلاح الجو المسير يقصف مطار أبوظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3".

من جانبه، أكد مطار أبو ظبي الدولي وقوع حادثة تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار.

تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة. (1/1) — Abu Dhabi Airport (@AUH) July 26, 2018

​ونشرت على "تويتر" يقول "تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

وستواصل مطارات أبوظبي متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها. (2/2) — Abu Dhabi Airport (@AUH) July 26, 2018

​وأضاف "وستواصل مطارات أبوظبي متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها".

وكانت قناة "المسيرة" قد أفادت، اليوم الخميس، بأن "سلاح الجو المسير للقوات الجوية اليمنية قد أزاح الستار عن طراز جديد من جيل الطائرات المسيرة التي يزيد مداها عن 1000 كم".

ونقلت القناة عن مصدر في سلاح قوله إنه "أطلق على الطراز الجديد اسم صماد 3 تيمننا بالرئيس الشهيد صالح الصماد الذي كان له دورا بارزا في دعم وتطوير سلاح الجو المسير لليمن".

وذكر المصدر أنه "تم تدشين الطراز الجديد بعملية نوعية تم من خلالها استهداف مطار أبوظبي الدولي بعدة غارات، ردا على جرائم الإمارات التي تشارك بدور رئيس في تحالف العدوان على اليمن".