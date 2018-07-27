السيستاني مهددا الحكومة: إن لم تستجيبوا للمطالب سيطور الشعب أساليبه

وبحسب موقع السومرية نيوز العراقي، قال ممثل السيستاني في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي: "إنه لم يبق أمام الشعب إلا أن يطور أساليب احتجاجاته لفرض إرادته على المسؤولين، لافتة إلى أنه حينها سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه".
وتابع: "إن تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به أو تعطل الأمر في مجلس النواب أو لدى السلطة القضائية فلا يبقى أمام الشعب إلا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض إرادته على المسؤولين، مدعوما في ذلك من قبل كل القوى الخيرة في البلد".
وأضاف: "عندئذ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه، ولكن نتمنى أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك، ويغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد عند من هم في مواقع المسؤولية، وبيدهم القرار ليتداركوا الأمر قبل فوات الآوان".
كما وصلت التظاهرات إلى العاصمة بغداد، وتجددت في ساحة التحرير، التظاهرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وإجراء إصلاحات حكومية، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالعنف الذي استخدمته القوات الأمنية العراقية ضدهم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)