عباس: نحن ثابتون على الموقف الذي اتخذناه بشأن المصالحة

القاهرة — سبوتنيك. وخلال كلمة له في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية في رام الله، وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال الرئيس عباس إن "الأشقاء المصريين أرسلوا لنا موضوعا أو فكرة عن موضوع المصالحة، وغدا سيذهب وفدا يحمل موقفا فلسطينيا واضحا بخصوص المصالحة الوطنية".
كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد أبلغ يوم 19 يوليو/تموز الجاري رئيس المخابرات المصرية العامة عباس كامل، بـ"الموافقة على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية"، حسب بيان للحركة.
هذا وكانت حركتا فتح وحماس، قد وقعتا يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، في العاصمة المصرية القاهرة، على حزمة جديدة من الاتفاقات المتعلقة بالتغلب على الصراع الداخلي الذي دام عشر سنوات.
كما اتفقت الحركتان على عقد اجتماع شامل للفصائل الفلسطينية كافة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، في القاهرة، وعلى استلام السلطة الفلسطينية الإشراف على معبر رفح البري من الناحية الفلسطينية، وتفعيل لجنة الحريات العامة المنبثقة عن حوار القاهرة 2011 ووقف الملاحقات الأمنية، كما تناول الاتفاق إلغاء كل العقوبات التي اتخذتها السلطة بحق قطاع غزة.
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