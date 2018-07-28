خاص... إحصائية بإرهابيي "القاعدة" و"داعش" المحكوم عليهم بالإعدام في العراق

حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بشكل خاص من المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، على إحصائية بعدد الإرهابيين والسجناء في السجون، والصادرة بحقهم عمليات إعدام، وكذلك الموقوفين على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب والجرائم المختلفة، فضلا عن أجانب وأحداث ونساء.

وصدرت عن المحاكم العراقية، في الآونة الأخيرة أحكام إعدام عديدة وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب، بحق مدانين نفذوا تفجيرات وعمليات قتل استهدفت المدنيين ورجال الأمن في أمكان متفرقة من البلاد، على مدى السنوات منذ التغيير بعد الاجتياح الأمريكي، عام 2003 إلى العام الماضي بتحرير الأراضي من سطوة "داعش" الإرهابي.

© Fotolia / Niroworld محكمة عراقية تقضي بإعدام إرهابي قتل 16 مدنيا في مستشفى الموصل

الإرهابيون ونساؤهم

وبحسب إالإحصائية التي كشفه لنا عضو المفوضية علي البياتي، يبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام، 6215 شخصا.

وأوضح البياتي، أن عدد الرجال المحكومين بتهمة الإرهاب في السجون العراقية، يبلغ 13200 إرهابي، أما الموقفين بنفس التهمة فعددهم 1300 متهم.

أما نساء الإرهاب الصادرة بحقهن الأحكام القضائية، عددهن يبلغ 603 إرهابيات، وفي حين بلغ عدد الموقوفات 160 إرهابية.

الأجانب والأحداث

ويبلغ عدد الأجانب المحكومين بتهم مختلفة، في السجون العراقية، 992 سجينا.

© Fotolia / WavebreakMediaMicro محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد بحق 5 مدانين بالانتماء لتنظيم "داعش" في الموصل

أحداث

وجاء في الإحصائية، أن عدد الإناث الأحداث اللواتي تمت محاكمتهم وفق المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة إرهاب، بلغ 20 فتاة، في حين هناك 36 فتاة أخرى موقفة بتهمة الإرهاب أيضاً.

في حين بلغ عدد الأحداث الذكور، المحكومين 422، و11 موقوفا.

العدد الكلي

كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، في ختام تصريحه، عن العدد الكلي للسجناء والموقوفين في سجون دائرة الإصلاح، إذ يبلغ 31340 سجينا، منوها إلى أن الأحكام الصادرة وفق قانون مكافحة الإرهاب فهي الإعدام.

© Fotolia / Dianaduda محكمة عراقية تقضي بإعدام 6 مدانين في هجوم إرهابي

ومن أبرز الأحكام الصادرة حديثاً، عن محكمة جنايات نينوى حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق احد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي والذي يلقب بـ"المهاجر" والذي شارك في جرائم نحر عدد من المدنيين.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات نينوى قضت بإعدام احد الإرهابيين المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي والذي يلقب بـ(المهاجر)".

وأوضح بيرقدار أن "المدان أقدم على نحر عدد من المدنيين من الرجال والنساء في قضاء سنجار فضلا عن قيامه بالقتال ضد القوات الأمنية والعسكرية في الموصل". ونوه القاضي المتحدث بإسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى أن "المحكمة أصدرت قرارها بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب".

وصادق رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، الأربعاء 11 يوليو/تموز الجاري، على أحكام إعدام صادرة من القضاء بحق إرهابيين شاركوا في عمليات إرهابية استهدفت المدنيين ومختلف المدن.

وقضت محكمة عراقية، في 11 يوليو أيضا، أحكاما بالإعدام على إرهابيين اثنين نفذا عددا من العمليات الإرهابية في العاصمة بغداد، قبل نحو تسع سنوات.