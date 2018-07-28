تسجيل
19:03 28 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    محكمة

    خاص... إحصائية بإرهابيي "القاعدة" و"داعش" المحكوم عليهم بالإعدام في العراق

    © Fotolia / WavebreakMediaMicro
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بشكل خاص من المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، على إحصائية بعدد الإرهابيين والسجناء في السجون، والصادرة بحقهم عمليات إعدام، وكذلك الموقوفين على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب والجرائم المختلفة، فضلا عن أجانب وأحداث ونساء.

    وصدرت عن المحاكم العراقية، في الآونة الأخيرة أحكام إعدام عديدة وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب، بحق مدانين نفذوا تفجيرات وعمليات قتل استهدفت المدنيين ورجال الأمن في أمكان متفرقة من البلاد، على مدى السنوات منذ التغيير بعد الاجتياح الأمريكي، عام 2003 إلى العام الماضي بتحرير الأراضي من سطوة "داعش" الإرهابي.

    محكمة
    © Fotolia / Niroworld
    محكمة عراقية تقضي بإعدام إرهابي قتل 16 مدنيا في مستشفى الموصل

    الإرهابيون ونساؤهم

    وبحسب إالإحصائية التي كشفه لنا عضو المفوضية علي البياتي، يبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام، 6215 شخصا.

    وأوضح البياتي، أن عدد الرجال المحكومين بتهمة الإرهاب في السجون العراقية، يبلغ 13200 إرهابي، أما الموقفين بنفس التهمة فعددهم 1300 متهم.

    أما نساء الإرهاب الصادرة بحقهن الأحكام القضائية، عددهن يبلغ 603 إرهابيات، وفي حين بلغ عدد الموقوفات 160 إرهابية.

    الأجانب والأحداث

    ويبلغ عدد الأجانب المحكومين بتهم مختلفة، في السجون العراقية، 992 سجينا.

    محكمة
    © Fotolia / WavebreakMediaMicro
    محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد بحق 5 مدانين بالانتماء لتنظيم "داعش" في الموصل

    أحداث

    وجاء في الإحصائية، أن عدد الإناث الأحداث اللواتي تمت محاكمتهم وفق المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة إرهاب، بلغ 20 فتاة، في حين هناك 36 فتاة أخرى موقفة بتهمة الإرهاب أيضاً.

    في حين بلغ عدد الأحداث الذكور، المحكومين 422، و11 موقوفا.

    العدد الكلي

    كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، في ختام تصريحه، عن العدد الكلي للسجناء والموقوفين في سجون دائرة الإصلاح، إذ يبلغ 31340 سجينا، منوها إلى أن الأحكام الصادرة وفق قانون مكافحة الإرهاب فهي الإعدام.

    محكمة
    © Fotolia / Dianaduda
    محكمة عراقية تقضي بإعدام 6 مدانين في هجوم إرهابي

    ومن أبرز الأحكام الصادرة حديثاً، عن محكمة جنايات نينوى حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق احد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي والذي يلقب بـ"المهاجر" والذي شارك في جرائم نحر عدد من المدنيين.

    وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات نينوى قضت بإعدام احد الإرهابيين المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي والذي يلقب بـ(المهاجر)".

    وأوضح بيرقدار أن "المدان أقدم على نحر عدد من المدنيين من الرجال والنساء في قضاء سنجار فضلا عن قيامه بالقتال ضد القوات الأمنية والعسكرية في الموصل". ونوه القاضي المتحدث بإسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى أن "المحكمة أصدرت قرارها بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب".

    وصادق رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، الأربعاء 11 يوليو/تموز الجاري، على أحكام إعدام صادرة من القضاء بحق إرهابيين شاركوا في عمليات إرهابية استهدفت المدنيين ومختلف المدن.

    وقضت محكمة عراقية، في 11 يوليو أيضا، أحكاما بالإعدام على إرهابيين اثنين نفذا عددا من العمليات الإرهابية في العاصمة بغداد، قبل نحو تسع سنوات.

    انظر أيضا:

    محكمة عراقية تقضي بإعدام 6 مدانين في هجوم إرهابي
    محكمة عراقية تصدر 17 مذكرة قبض بحق المشتبه بهم بارتكاب حرق صناديق الاقتراع
    محكمة عراقية تقضي بإعدام "مسؤول تدريب الأطفال بداعش"
    محكمة عراقية تصدر أحكاما بالمؤبد والإعدام ضد "إرهابيات" أجنبيات
    محكمة عراقية تحكم بالإعدام على نساء أجنبيات ينتمين لـ "داعش"
    محكمة عراقية ترد طعنا بعدم دستورية التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    خريجات المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة حالات الطوارئ في روسيا، خلال مراسم الاحتفال الرسمية بمناسبة إطلاق فوق الطلاب والمتدربين من جامعات موسكو في الساحة الحمراء في موسكو
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    بوتين وفاق على الذهاب مع أردوغان إلى مطعم ولكن بشرط واحد
    أردوغان لبوتين: آخرون قد يغارون منا
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك