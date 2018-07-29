"الحرية طعمها حلو"... هكذا علق فنانون عرب على الإفراج عن عهد التميمي

علق فنانون عرب على إفراج السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، التي سجنت العام الماضي، بعد تصويرها وهي تركل وتصفع جنديا إسرائيليا في الضفة الغربية.

وغردت المطربة اللبنانية، إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "مبروك الحرية عهد التميمي أجمل خبر لأهم قضية. كل أهل فلسطين عندن بطلة".

مبروك الحرية #عهد_التميمي

أجمل خبر لأهم قضية. كل أهل فلسطين عندن بطلة — Elissa (@elissakh) July 29, 2018

وشاركت المطربة اللبنانية، نجوى كرم، صورة لعهد التميمي، عبر حسابها على "تويتر"، وغردت معها: "منعرف الكرامة إلها تَمَن.. بتخلّينا نعيش أحرار والحرية طعما حلو".

منعرف الكرامة إلها تَمَن..

بتخلّينا نعيش أحرار والحرية طعما حلو..#عهد_التميمي pic.twitter.com/6V1TGqqgI7 — Najwa Karam (@najwakaram) July 29, 2018

وكتب المطرب اللبناني، راغب علامة، عبر "تويتر": "عهد التميمي هي مقاومة حقيقية للاحتلال…ليس بالشعارات والمزايدة كما الكثير من المزيفين في زمننا هذا! كل الحب والاحترام لك يا بطلة هذا الزمن..صغيرة في السن وأكبر من كبيرة في الكرامة والوطنية… خرجت من سجون الاحتلال لكنها دخلت التاريخ..حماكِ الله يا بطلة هذا العصر".

عهد التميمي هي مقاومة حقيقية للاحتلال…ليس بالشعارات والمزايدة كما الكثير من المزيفين في زمننا هذا! كل الحب والاحترام لك يا بطلة هذا الزمن..صغيرة في السن وأكبر من كبيرة في الكرامة والوطنية… خرجت من سجون الأحتلال لكنها دخلت التاريخ..حماكِ الله يا بطلة هذا العصر 💪💪💪 pic.twitter.com/nPrjxw8Qhj — Ragheb Alama (@raghebalama) July 29, 2018

ووصفت المطربة اللبنانية، أمل حجازي، عهد التميمي بأنها "أيقونة النضال".

وغردت الممثلة اللبنانية، نادين نسيب نجيم لعهد التميمي عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة لها إن الحرية تليق بها.

وغردت الكاتبة والروائية، أحلام مستغانمي، عبر "تويتر": "مبروك الحرية للصبية التي واصلت صفع العدو بابتسامتها، واحتفظت بدموعها للحظة الحرية. نضمك طويلا يا طويلة الصبر، يا عصية على الإنحناء.. كم من القامات تقزمت منذ ظهرت بيننا".

#عهد_التميمي_حرة مبروك الحرية للصبية التي واصلت صفع العدو بابتسامتها ، واحتفظت بدموعها للحظة الحرية. نضمك طويلاً يا طويلة الصبر ، يا عصية على الإنحناء.. كم من القامات تقزّمت مذ ظهرت بيننا. https://t.co/75YhMbrq45 — أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) July 29, 2018

ونقلت قناة "الجزيرة" صورا متلفزة، للتميمي بعد الإفراج عنها هي ووالدتها وسط حشد من من أقاربها والمتضامنين والصحفيين.

وأصدرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، حكمًا بالسجن الفعلي 8 أشهر على عهد التميمي في 21 آذار/مارس الماضي.

وواجهت المراهقة الفلسطينية 12 تهمة منها الاعتداء الجسيم. وفي مارس آذار أقرت بالذنب مقابل تخفيف الاتهام إلى الاعتداء. وحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر.

وفي نيسان/أبريل الماضي أكد باسم التميمي والد عهد، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة رام الله، أن ابنته تعرضت للتعنيف والتحرش اللفظي في فترة التحقيق معها في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية سلمتهم شريط فيديو مدته ساعتان لإحدى جلسات التحقيق، التي كان بعضها يستمر لاثنتي عشرة ساعة يوميا، يظهر فيه ضابط من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وضابط من الشرطة يهددان عهد (16 عاما) باعتقال عائلتها وأصدقائها إن بقيت ملتزمة الصمت، ومن ثم الحديث عن عيونها الزرقاء وشعرها الأشقر.

وتحولت عهد التميمي إلى رمز وبطلة وطنية يشيد الفلسطينيون بشجاعتها في التصدي للجيش الإسرائيلي وباستعدادها لمقاومته بلا خوف.