الرئيس المصري يعلق ساخرا على "رقصة كيكي" (فيديو)

علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على "رقصة كيكي"، التي حققت رواجا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

وقال السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس، المنعقد في جامعة القاهرة: "قاعدين انتوا تركبوا العربيات وتعملوا كيكي"، قبل أن يدخل في وصلة ضحك.

وخاطب الرئيس المصري، بعدها، وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، مازحا، بزيادة أسعار البنزين دون قلق.

وكشف عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز، مع نهاية العام الجاري، والانتهاء من شبكة الطرق والمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، خلال العامين المقبلين.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح أمس السبت، فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب في مصر، المقام في جامعة القاهرة، لمدة يومين، لمناقشة قضايا الصحة والتعليم، فضلا عن إجابة الرئيس المصري عن أسئلة المواطنين في كافة المجالات.