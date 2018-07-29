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    مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، 30 يناير 2018

    المعارض أحمد طعمة: سنشارك في سوتشي ونناقش إدلب واللجنة الدستورية

    © Sputnik . Michael Voskresensky
    العالم العربي
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    أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانا، أحمد طعمة، مشاركة الوفد في محادثات سوتشي بصيغة أستانا التي ستنطلق يوم غد الاثنين حول سوريا.

    سوتشي — سبوتنيك. وقال طعمة في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد "نعم اتخذنا قرارا بالمشاركة في محادثات سوتشي، وسيكون الوفد برئاستي".

    نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف
    © Sputnik .
    بوغدانوف يبحث مع السفير السوري التسوية في سياق الإعداد لاجتماع سوتشي
    وأضاف أن "جدول الأعمال المقترح سيكون به 3 أمور أساسية وهي موضوع إدلب و اللجنة الدستورية وموضوع المعتقلين".

    وحول إضافة بند إلى جدول الأعمال يناقش عودة اللاجئين السوريين قال طعمة "هذا متوقع، هو من البنود الروسية المطروحة…هذا ملف جديد و نحن لم نبلغ رسميا أنه سيكون على أجندة الاجتماع، صاحب الفكرة هو الجانب الروسي و سنسمع ما يقوله الجانب الروسي".

    وأشار طعمة إلى اعتقاده بإمكانية التوصل إلى آلية بخصوص ملف المعتقلين قائلا: "المسألة هي الوصول إلى الآلية، فملف المعتقلين مر بمراحل، الأولى كانت تقديم المذكرة فيما يتعلق بالمعتقلين، وثانيا تشكيل مجموعة العمل التي ستدرس الآلية، يعتقد أنه يمكن في هذا الاجتماع أن يتم التوافق حول الآلية".

    وبخصوص ماذا سيناقش تحديدا بخصوص إدلب أوضح طعمة "بالنسبة لنا، نحن نريد استمرار مناطق خفض التصعيد وإيجاد حل للمجموعات المتشددة، والانتقال نحو تحويلها من مناطق خفض تصعيد إلى وقف إطلاق نار".

    وتنطلق صباح يوم غد الاثنين محادثات سوتشي حول سوريا بصيغة أستانا، كما أقرها البيان الختامي لجولة أستانا التاسعة، وتستمر على مدى يومين، حيث من المتوقع أن يشهد اليوم الأول جلسات حوار مغلقة ثنائية وثلاثية، فيما يشهد اليوم الثاني جلسة عامة يتلى فيها البيان الختامي للمحادثات.

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    الكلمات الدلالية:
    التسوية السورية, الحوار السوري, الحكومة السورية, سوريا
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