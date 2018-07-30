موسكو: العقوبات الغربية على دمشق تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أن تجاوز العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، هي مسألة ضرورية لعودة اللاجئين إلى سوريا وإعادة تأهيل الاقتصاد السوري.

© Sputnik . بوغدانوف يبحث مع السفير السوري التسوية في سياق الإعداد لاجتماع سوتشي

موسكو — سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين: "من المهم جدا بحث مسألة إعادة تأهيل اقتصاد سوريا، وتجاوز العقوبات الغربية أحادية الجانب، هذا مهم جدا لعودة اللاجئين إلى سوريا".

وكان بوغدانوف قد أعلن عن لقائه مع السفير السوري في موسكو، رياض حداد، للإعداد للاجتماع الدولي بصيغة أستانا في سوتشي.

وجاء في بيان الخارجية بهذا الصدد: "تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول عدد من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية في سياق الإعداد للاجتماع الدولي العاشر حول سوريا بصيغة أستانا، والذي سيعقد في منتجع سوتشي يومي 30-31 تموز/ يوليو الجاري".