بوغدانوف يبحث مع السفير السوري التسوية في سياق الإعداد لاجتماع سوتشي

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير السوري في موسكو، رياض حداد، مسألة التسوية في سوريا في سياق الإعداد للاجتماع الدولي بصيغة أستانا في سوتشي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية بهذا الصدد: "تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول عدد من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية في سياق الإعداد للاجتماع الدولي العاشر حول سوريا بصيغة أستانا، والذي سيعقد في منتجع سوتشي يومي 30-31 تموز/ يوليو الجاري".

وعلى هامش هذا الحدث، من المقرر عقد اجتماع دوري لمجموعة العمل بشأن تبادل المعتقلين والبحث عن المفقودين.

هذا وجرت الجولة التاسعة من المفاوضات حول سوريا في العاصمة الكازاخية أستانا خلال يومي 14 و15 أيار/ مايو. وأسفرت تلك الجولة عن قيام الدول الضامنة بإصدار بيان مشترك خاص بها، يشير على وجه الخصوص، إلى أن اللقاء المقبل لمجموعة العمل لشؤون المحتجزين سيعقد في أنقرة، وأن الجولة المقبلة للمفاوضات حول سوريا في إطار أستانا ستجري في تموز/ يوليو، إلا أنها خلافا لسابقاتها ستعقد في سوتشي وليس في العاصمة الكازاخية. وعلاوة على ذلك، اتفقت الدول الضامنة على أن تجري مشاورات مع ممثلي الأمم المتحدة وأطراف النزاع فيما يخص بداية عمل اللجنة الدستورية.