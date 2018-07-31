الجعفري: تجاوزات إسرائيل في الجنوب تقود للحديث عن إجراءات قامت بها تركيا في الشمال

ولفت الجعفري إلى أن السلطات التركية لم تحترم التزاماتها بشأن منطقة خفض التوتر في إدلب حيث أرسلت قوات عسكرية مجهزة بأسلحة ثقيلة إلى إدلب خلافا لاتفاق أستانا حول مناطق خفض التصعيد ثم احتلت مدينة عفرين وطردت أبناءها.
وأضاف الجعفري: لم تكتف السلطات التركية بالاحتلال والعدوان العسكري في سوريا بل قامت بانتهاكات تناقض القوانين الدولية ومنها استبدال الهويات السورية بهويات تركية في المناطق التي احتلتها وكررت ما قامت به إسرائيل في الجولان السوري المحتل.
وبين الجعفري أن "سلطات الاحتلال التركي قامت ببناء مدينة صناعية في مدينة جرابلس السورية المحتلة ما يؤكد نفاقها حيث تدعي في اجتماعات أستانا الالتزام بسيادة سوريا وتقوم بعكس ذلك".
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