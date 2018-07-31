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    المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري في جنيف، سويسرا 1 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    الجعفري: تجاوزات إسرائيل في الجنوب تقود للحديث عن إجراءات قامت بها تركيا في الشمال

    © REUTERS / Denis Balibouse
    العالم العربي
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    أكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، رئيس الوفد السوري المشارك في مفاوضات أستانا، الدكتور بشار الجعفري أن التجاوزات التي قامت بها إسرائيل في الجنوب السوري تقودنا حتما للحديث عن إجراءات مماثلة قام بها الجانب التركي في الشمال.

    قوات تركية على الحدود التركية السورية
    © AFP 2018 / Bulent Kilic
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    وأشار في مؤتمر صحفي له، بعد اختتام الجولة العاشرة من محادثات أستانا المنعقدة في سوتشي الروسية إلى أن تجاوزات إسرائيل في الجنوب السوري لا تختلف عن تجاوزات تركيا في شمال سوريا والبيان الختامي للجولة العاشرة من محادثات أستانا يؤكد الالتزام بوحدة الأراضي السورية وسيادتها. بحسب ما نقلته وكالة "سانا".

    ولفت الجعفري إلى أن السلطات التركية لم تحترم التزاماتها بشأن منطقة خفض التوتر في إدلب حيث أرسلت قوات عسكرية مجهزة بأسلحة ثقيلة إلى إدلب خلافا لاتفاق أستانا حول مناطق خفض التصعيد ثم احتلت مدينة عفرين وطردت أبناءها.

    وأضاف الجعفري: لم تكتف السلطات التركية بالاحتلال والعدوان العسكري في سوريا بل قامت بانتهاكات تناقض القوانين الدولية ومنها استبدال الهويات السورية بهويات تركية في المناطق التي احتلتها وكررت ما قامت به إسرائيل في الجولان السوري المحتل.

    وبين الجعفري أن "سلطات الاحتلال التركي قامت ببناء مدينة صناعية في مدينة جرابلس السورية المحتلة ما يؤكد نفاقها حيث تدعي في اجتماعات أستانا الالتزام بسيادة سوريا وتقوم بعكس ذلك".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, الحرب على سوريا, الخارجية السورية, الحكومة السورية, الحكومة التركية, بشار الجعفري, سوريا
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